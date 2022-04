Su familia le robó los papeles de su casa

Edgar Castillo / Tonalá

Don Ramiro Solís Coutiño, de 87 años de edad, originario de Villaflores, quien actualmente radica en este municipio tonalteco, fue víctima de robo por parte de familiares.

Lo que le quitaron fueron los papeles de su propiedad en la Colonia Las Vegas, Hermanos Serdán, un microondas nuevo, una maleta de ropa y un taladro.

Se encuentra lúcido de sus facultades mentales mencionó que va a vender la propiedad y arreglar sus papeles para poder hacer la transacción.

No tiene ingresos, pero tenía una pequeña tienda y con la pandemia le fue mal.

Sus hijos lo apoyaban desde los Estados Unidos, sin embargo, familiares lo llevaron a la quiebra de un depósito con venta de cerveza y refrescos.

Don Ramiro señaló que una familia le da de comer un día si un día no, en la Colonia Evolución, cerca del parque Mariano Matamoros.

“Lo que me está pasando a veces dice uno, el hombre no llora, pero es difícil a mi edad, he llorado con mucho sentimiento por lo que me pasando, me cuesta mucho caminar y tengo que trasladarme de un lugar a otro a pagar mis servicios que ocupo en mi casa, vivía con mi esposa, pero hace un par de años que falleció”, expresó don Ramiro.

A sus 87 años de edad don Ramiro lleva un celular donde se comunica con sus conocidos o algunos familiares con quienes conversa sobre sus cosas que tiene que hacer diario, “Ya estoy cansado, sin embargo, aún tengo fuerzas para salir adelante”.

“Es triste que tu propia familia no te apoye y otras personas tengan que hacerlo a esta edad que poco producimos en la vida cotidiana para el sostén de nuestra vejez”.

Por último, agregó que salió en busca de un abogado para poder recuperar los papeles de su propiedad y así venderla.

Proporcionó su número de contacto para que puedan ayudarlo 9671574195.