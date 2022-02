Supervisan las iglesias

M de R / Tecpatán

Elementos de Protección Civil en coordinación con Seguridad Pública Municipal de Tecpatán realizaron trabajos de supervisión en las iglesias adventistas ubicadas en los distintos barrios de la cabecera municipal, así como en la Iglesia Católica Santo Domingo de Guzmán y de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.

Estas actividades se realizaron con el objetivo de corroborar que se esté llevando a cabo el protocolo de prevención anti COVID-19, que son: uso riguroso del cubrebocas, sana distancia y proporción de gel antibacterial.

Así mismo, se les brindaron las recomendaciones de prevención de no aglomeraciones de personas, no ingresar personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y no hacer caso omiso a las instrucciones de las autoridades.

Las personas del municipio agradecieron la preocupación de la presidenta municipal, Patricia Haydee Guzmán Arvizu, y los trabajos que se realizan para minimizar la propagación del virus en la población, además reconocieron los trabajos que ha implementado desde que la pandemia llegó al municipio.