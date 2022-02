Temen contagios de niños en Coneculta Chiapas

M de R / Diario de Chiapas

Los trabajadores de Coneculta Chiapas están padeciendo una delicada situación, quienes tienen la instrucción precisa de presentarse a laborar aún tengan los síntomas del COVID-19.

En una denuncia que mandaron a la redacción del Diario de Chiapas, los trabajadores se quejan de que los tienen amenazados, pero la directora Maritza Concepción Maranta Zepeda no hace presencia por el miedo de contagiarse, dejando encargada a la particular, Gabriela Vera Sofía y como “capataz” a la jefa de Recursos Humanos, Mariela Sánchez Barragán.

Los trabajadores señalan que, aunque están al pendiente, casi no llegan a las oficinas para poner el ejemplo. “Lo malo es que convivimos varios empleados en áreas cerradas, sin ventilación, no sanitizan y no hay un monitoreo por si alguien tiene contacto con algún contagiado”.

Indican que tienen que llegar a trabajar para apoyar en los cursos de verano en el Centro Cultural, Museo del Café y la Casa de la Cultura. Los coordinadores amenazan verbalmente si se falta, y lo peor, nos tachan de flojos.

Sin embargo, la molestia mayor fue cuando la jefa de Recursos Humanos festejó su cumpleaños con toda su gente y los jefes de área, y de ésta reunión salieron varias personas contagiadas.

Alertaron que deben aplicar pruebas al personal, porque hay algunos con síntomas y están atendiendo a los pequeños que acuden a los cursos, con el latente peligro de que los contagien si ese fuese el caso.