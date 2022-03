“Ya no más ‘juanitas’”

M de R/ Ocosingo

Es necesario que la persona que represente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Ocosingo, sea una persona que cuente con los tres principios fundamentales para ser parte de la Cuarta Transformación, consistente en: No robar, no mentir y no traicionar al pueblo, así lo considero Jandy Elizabeth Albores González, al ser entrevistada, luego de su registro como aspirante a la candidatura por la presidencia de este municipio.

En esta ocasión que –asegura- corresponderá a las bases de Morena tomar la decisión con respecto a las personas que habrán de contender con el registro de este partido político, sostiene: “Al tomar la decisión de solicitar mi registro, es porque cuento con voluntad, capacidad y conocimiento para poder participar en el proceso interno, y contamos en el apoyo de las bases morenistas y eso es lo importante”.

Son momentos ideales para la participación de las mujeres en la administración pública y más aún en Ocosingo, cuando este municipio nunca ha tenido una presidenta municipal por elección directa, “siempre se ha dicho que las mujeres no tenemos capacidad y ahora yo sostengo que, soy una mujer que sabe de administración, que tiene valores y principios, con una trayectoria frente a la sociedad ocosinguense, por eso puedo decir que contamos con el respaldo social para participar”.

Reconoce que las bases auténticas de Morena, quienes se han forjado desde su creación como sociedad civil, buscan que los proyectos políticos para el 6 de junio sean encabezados por gente que cuente y tenga presente lo ideales y los principios de Morena, para seguir fortaleciendo la curta transformación que encabeza a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jandy Elizabeth Albores asegura que en Ocosingo es necesario fortalecer trabajos que permitan a la cuarta transformación llegar a todos los rincones del municipio y para ello es necesario que quien encabece los proyectos políticos sea morenista de corazón y defienda a morena con su actuar, agrega.

Con relación a las posibilidades de ser designada candidata a la alcaldía ocosinguense, por parte de Morena al concluir el proceso interno; da a conocer que, “sumada a la participación de morenistas, están varias consideraciones que el partido ha tomado, así como la paridad de género, aunque Ocosingo podría ser considerado como un municipio digno de ser representado por una mujer, porque Ocosingo está preparado para ser gobernado por una mujer”.

“Ahora ya no queremos que se repita lo del 2018 con la elección de las llamadas “Juanitas”, quienes en la mayoría de los casos van a terminar con problemas, porque no fueron ellas las que gobernaron y menos tomaron decisiones; por eso es importante que la mujer que encabece el proyecto deber ser una mujer con capacidad y profesionalismo para encabezar un proyecto, además que sea honesta y tenga principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Ocosingo”, concluyó.

Finalmente, al hablar de los casi 30 aspirantes registrados como aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal por parte de Morena, Albores González, reconoce que, “Morena es abierto, un partido que es del pueblo en general y ahora que han decido participar el pueblo morenista es sabio y participará, porque todos tienen derecho y corresponde a los simpatizantes y militantes de Morena tomar la decisión en este aspecto”.