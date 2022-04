Alexa Bueno, youtuber de la Sedena, renuncia tras acusar acoso laboral

Milenio

La militar Alexa Bueno, youtuber de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), renunció al instituto armado, tras denunciar acoso laboral por parte de algunos militares.

A través de un video, Alexa narró el motivo que la llevó a dejar las filas del instituto armado, luego de tres años y de difundir las acciones del Ejército.

“Estas personas que me hicieron esto, les deseo lo mejor. Yo soy una persona que necesitaba ya liberarse de un ambiente tóxico”, expresó.

Alexa indicó que al interior de la Sedena hay personas a las que no les gusta ver a otros “felices”, motivo por el cual tomó la decisión de no “lidiar” con ellos.

“Yo siempre lo dije, el Ejército o tus compañeros de trabajo tienen que ser tu familia, pasas más tiempo con ellos que con tu familia. Y el hecho de que de verdad no pase un día, que ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, borren videos que ya se habían grabado, se metan a tu computadora y borren videos, que se metan a tus documentos o sacar pantallazos de cosas que son privadas. Y al final, lo más decepcionante de todo esto es que yo no me quedé callada, hablé y nadie me hizo caso”, aseguró

Dejó claro que los mandos del instituto castrense no estuvieron enterados de lo que estaba sucediendo y aprovechó para agradecerles el apoyo que le brindaron durante estos años.

El 1 de abril de este año, Alexa recibió su baja del Ejército y mencionó que la Sedena es la institución más disciplinada y buena en que se puede trabajar.

El año pasado, MILENIO la entrevistó y señaló que sus videos tenían el objetivo de atraer a más jóvenes a las filas de las fuerzas armadas, pues “nos dimos cuenta de que se tenía que hablar su lenguaje”. Hasta el momento, la Sedena no ha realizado algún pronunciamiento a lo dicho por Alexa.