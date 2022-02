AMLO, ayuda, yo te apoyé en campaña. No tengo casa: Carlos Bonavides

SinEmbargo

Ciudad de México.- Carlos Bonavides, mejor conocido como “Huicho Domínguez”, pidió ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la demanda que el actor realizó en contra del cirujano plástico que afectó la salud de su esposa luego de una operación de busto.

En entrevista con medios de comunicación, Bonavides señaló que ha perdido todo su patrimonio después de más de 10 años de haber demandado al cirujano Porfirio Castillo.

“Unos licenciados nos bajaron dinero, otros licenciados nos bajaron dinero, y desaparecieron, o sea que la justicia no es expedita, yo llamo al Presidente Obrador, lo llamo porque yo le ayude en su campaña para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio”.

Asimismo, el actor detalló que, además, ha perdido mucho dinero por la demanda interpuesta en contra del cirujano por negligencia médica, por lo que llamó al Presidente para que se haga justicia.

“Todos los 26 años de Huicho Domínguez los gasté, no tengo dinero, no tengo casa, rento un departamento, entonces yo le hablo al Presidente para que llame a la justicia y detengan a este criminal (…) que me ha hecho gastar tanto dinero, y que siempre ha huido de la ley”, comentó.

“Tuvimos que vender la casa, tuvimos que vender dos camionetas, bueno, ¡terrible! (…) llevamos como 10 millones de pesos”, agregó.

Carlos Bonavides reiteró que el cirujano debería estar en la cárcel, aunque también expresó que le gustaría que los indemnizaran por lo menos con el 10 por ciento de lo que ha gastado.

“Mi esposa se encuentra bien, pero nos ha costado todo nuestro patrimonio inclusive el de nuestra casa, entonces mi esposa estuvo dos veces en riesgo de muerte entonces el doctor Porfirio es un delincuente es un doctor que ya se le murió un niño en su consultorio, ese doctor debería de estar en la cárcel, pero como nosotros no ganamos nada con que esté en la cárcel, nosotros quisiéramos que nos indemnizarán por lo menos el 10 por ciento de lo que yo he gastado”, indicó.

Además, Bonavides dijo que los procesos legales en México avanzan lento y más cuando no se tiene dinero.

“El proceso legal va como en México los procesos legales cuando no tienes dinero, yo lo que he gastado es en las curaciones y en las operaciones y en salvarle la vida a mi mujer”.

En ese sentido, el actor aseguró que la justicia en México “no existe”. “No pelan, no les interesa (…) no hay justicia, no hay nada, no les interesa que la gente se muera, que la gente tenga estas deficiencias, les vale”.