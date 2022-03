El Tata no lo descarta

Récord

CIUDAD DE MÉXICO.-Todavia hay una esperanza de que Javier Hernández aparezca en la convocatoria de la Selección Mexicana que participará en la próxima Copa Oro, así lo dejó entrever el técnico Gerardo Martino, quien explicó porqué no ha considerado recientemente al Chicharito.

«La lista va a sufrir modificaciones, hay 10 futbolistas que están conmigo y que van a ir a Juegos Olímpicos.

«Javier no está en esta lista debido a que optamos por otros centrodelanteros, pero esto no significa que no pueda ser convocado. Respecto a algún futbolista que se puedan alejar de la Selección, esto no será un tema que diga públicamente», dijo.

Asimismo, el ‘Tata’ reconoció que el paso que Hernández lleva actualmente con el LA Galaxy es muy bueno, así como el de los demás mexicanos que militan en la MLS.

«El comienzo de Javier es inmejorable, muy bueno el comienzo del equipo, Javier con sus goles se ha destacado sobre los demás. Es muy bueno el comienzo del equipo con Jonathan (Dos Santos) y Efraín (Álvarez), ha tenido muy buenas participaciones en los últimos partidos, igual Alan (Pulido) con Kansas, no ha sido el comienzo ideal para Miami y para Rodolfo (Pizarro), en el último le tocó estar en el banco de suplentes, más allá de eso son futbolistas con cualidades en la Selección, a ver cómo se comportan en una temporada que es muy extensa», explicó.