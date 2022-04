El Tri va por su boleto a los Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Lozano, director de la Selección mexicana Sub-23, dio a conocer este jueves la lista final de 20 futbolistas convocados para disputar el torneo Preolímpico de la Cocacaf, la cual está dominada por elementos de Chivas.

El Rebaño Sagrado aportó a seis elementos, incluyendo Alexis Vega, quien no había sido considerado en los últimos microciclos que se habían llevado a cabo.

Igual destaca que de América sólo hay un jugador, Sebastián Córdova; mientras que Pumas y Cruz Azul dan a dos elementos cada uno. Diego Lainez no fue llamado finalmente debido decidió no prestarlo por no ser una Fecha FIFA.

«Agradezco a todos los jugadores que han estado en este proceso de dos años y medio. Sabemos que es complicado elegir solo a 20”, declaró en conferencia de prensa Lozano

El certamen se llevará a cabo del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, Jalisco. El Tricolor se enfrentará en la fase de grupos a República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica.

México estará buscando su pase a los Juegos Olímpicos. Primero deberá finalizar en el primero o segundo lugar de su grupo y después deberá ganar el duelo de la semifinal. Las dos selecciones calificadas a la final obtendrán su boleto a Tokio.

Porteros

Sebastián Jurado (Cruz Azul)

Luis Ángel Malagón (Necaxa)

Agustín Moreno (Pachuca)

Defensas

Vladimir Loroña (Tijuana)

Alejandro Mayorga (Chivas)

Gilberto Sepúlveda (Chivas)

Johan Vasquez (Pumas)

Alan Mozo (Pumas)

Jesús Alberto Angulo (Atlas)

Centrocampistas

José Esquivel (FC Juárez)

Alan Cervantes (Santos)

Carlos Rodríguez (Monterrey)

Roberto Alvarado (Cruz Azul)

Érick Aguirre (Pachuca)

Sebastián Córdova (América)

Jesús Ricardo Angulo (Chivas)

Carlos Antena (Chivas)

Delanteros

Santiago Muñoz (Santos)

José Juan Macías (Chivas)

Alexis Vega (Chivas)