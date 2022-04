Emilio Zebadúa testificará

Milenio

El juez de control del Centro de Justicia Penal, Alejandro Ganther Villar, ordenó que Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sea citado a declarar como testigo del proceso Rosario Robles Berlanga, informó Epigmenio Mendieta, abogado la ex funcionaria.

Tras tres días de audiencia intermedia, Mendieta añadió que además el juez de control les aceptó 38 datos de prueba y 12 testimonios más para la siguiente etapa del juicio, por lo que será mañana cuando se dicte auto de apertura a juicio oral.

«Logramos la inclusión de Emilio Zebadúa. Para nosotros se convierte en un testigo muy importante, pues consideramos que radica en él la responsabilidad de la firma de los convenios y en su caso si había alguna irregularidad previa a la firma, él habría que haberlo comunicado a Rosario Robles. Esa información no existe. La revisión que se hace de la cuenta pública se realiza dos años después de que se ejerció el presupuesto», señaló el abogado

Informó que dentro de los testigos denegados se encuentran tres, el actual Auditor Superior de la Federación, David Colmenares y el ex titular Javier Guerrero, sin embargo, dijo no recordar al tercero

«Lo consideramos contradictorio porque a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, les aceptan al ex titular Manuel Portal. Tampoco se nos aceptó como testigo el ex subsecretario Javier Guerrero», quien fuera ex subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando Rosario Robles Berlanga encabezó la dependencia, indicó