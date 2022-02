Francisco Céspedes asegura que no cree en el covid-19

Zocalo

Ciudad de México.- Varios famosos han asegurado que no creen en el coronavirus, como Paty Navidad, y uno que se une a estas polémicas declaraciones es el cantante Francisco Cépedes, quien a pesar de haber estudiado la carrera de medicina, aseguró que el coronavirus es una forma de manipular a las personas. En una entrevista con varios medios, la cual fue retomada por el programa De Primera Mano, Francisco Céspedes fue cuestionado sobre la pandemia que se vive en el mundo y esta fue su polémica opinión. “No creo en el covid-19, en tantos muertos y que los hospitales están llenos porque en diciembre los hospitales siempre están llenos. Nos están manipulando y nos están llevando a ser unos corderos obedientes”, aseguró el cantante. Debido a que su opinión es parecida a la que ha dado Paty Navidad, le preguntaron si él apoya la postura de la actriz de telenovelas.

“Yo no apoyo la postura de Paty Navidad ni de nadie, yo leo a los científicos, no le hago caso a ningún presidente ni epidemiólogo. Estudié la carrera de medicina completa y sé de lo que estoy hablando”, dijo Francisco Céspedes. Finalmente, el cubano mencionó que no espera que las personas sigan su opinión y comentó que respeta la forma de pensar de todos, crean o no en el coronavirus. “Soy una persona que las personas pueden hacerle caso, pero no me hagan caso. Yo hago lo que voy a hacer yo y ustedes son adultos, ya sabrán lo que tienen que hacer (…), dentro de mi familia van a hacer lo que quieran hacer, yo respeto la libertad de pensamiento, somos adultos”.