Frida Sofía fue abusada sexualmente por Enrique Guzmán desde los 5 años

CIUDAD DE MÉXICO.-Frida Sofía contó, entre lágrimas, durante una entrevista para el programa “De Primera Mano” que fue abusada sexualmente por su abuelo Enrique Guzmán desde los 5 años de edad. A través del programa de espectáculos, la hija de Alejandra Guzmán reveló los detalles de la forma en que el rockero la tocaba cuando era una niña.

Mientras era cuestionada por las diferencias con su familia, la cantante dijo: “traición, tras traición, tras mentira… de muchas personas, pues de mi tío, de mi abuelo, de Michelle, por eso los mandé todos a la fregada ¿sabes?”.

A la pregunta directa sobre qué le hizo Enrique Guzmán, Frida comentó: “siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, pero…”.

Tras una larga pausa, Frida Sofia relató con lujo de detalles la forma en que su abuelo materno la violentó. “Me manoseó… desde los 5 (años)… lo odio, y más por cómo (fue), pasado de lanza, ahorita me quedó así de ‘andale cab%&*, ¿y si el mundo supiera?’… es un delito”.

Tras el cuestionamiento sobre si Enrique le decía que no le dijera a nadie de su abuso, la joven replicó: “es un asqueroso de todo, que cuando estás tan chiquita y te dicen que ‘esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere’, y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, entonces se vuelve algo normal, y… ¡qué asco!, pero es como que pues en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, porque te está tocando tus partes íntimas, entonces fue como… por eso me lo callé, porque dije ‘¿entonces yo estoy enferma? o ¿qué onda?’, pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá”.

Al hablar de los abusos de las parejas de Alejandra Guzmán, Frida explicó: “bueno no los novios, los que tenía cuando entraba en… ¿es que cómo no voy a estar emput*%&?”.

Sobre si los galanes de su mamá la tocaban, Frida contestó: “Varios, desde los 5 hasta los 11 o 12, varios hombres que mi mamá los conocía y en el cuarto del hotel, entonces ya que estaba mi mamá o dormida o inconsciente, siempre… (Alejandra) varias veces (tenía sexo estando yo ahí), no es como que lo hacía siéntate y veme, pero nunca cerraba la puerta o los sonidos…”.

Ante la interrogante sobre si cuando terminaban con La Guzmán la manoseaban a ella o la tocaban, Frida Sofía confesó: “algunos, no todos obviamente”. Además, al ser cuestionada sobre si alguno la quiso violar o si de esa manera perdió la virginidad, la joven declaró: “sí, con alguien que ni sé cómo se llama”.

Por su parte, Enrique Guzmán empleó su cuenta de Twitter para responder a las declaraciones de su nieta y comentó: “Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”.