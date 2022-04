Galilea montijo, de comprar ropa de paca a bolsos de 3 millones

Hace dos años la ex conductora de Vida TV afirmaba que compraba lo que le gustaba sin importar que fuera ropa del tianguis o de marca. “Si tengo que comprarme algo y me gusta y es de marca, ¿por qué no?»

Heraldo de México

Galilea Montijo siempre ha buscado sacar provecho de las oportunidades que se le han presentado, una de ellas y que causó revuelo fue cuando aseguró que compraba ropa de paca, de segunda mano que suele comercializarse en los tianguis por un bajo costo.

En aquel momento, Gali mencionó “no ser de marcas” ya que sin importar el origen de la costura de la prenda, bastaba con que la ropa le hubiera gustado a la conductora para que la comprara.

La ganadora de Big Brother VIP aseguró en aquella entrevista en 2019 que nunca ha derrochado grandes cantidades de dinero en comprar ropa de marca “Yo no soy de marcas si tengo que comprarme algo y me gusta y es de marca, ¿por qué no?, para eso trabajo. Me encanta”, destacaba Galilea Montijo.

“Me iba a la paca de los tianguis a comprar ropa de segunda en Guadalajara”, contaba la también actriz y cuando se le preguntó si acudía a otros lados a comprar dicha ropa, la conductora de Hoy contestó: “Al tianguis, no tenía ni pasaporte. Yo me iba a los tianguis y decía: ‘¿por qué no hay ropa bonita y barata’?”.

De comprar ropa de paca a bolsos de 3 millones

Hace poco más de seis años, en 2015, Galilea dio un “tour” por su closet desde su canal de YouTube donde mostró su extenso guardarropa donde destacaban bolsas de diseñador de las prestigiosas marcas francesas Chanel y Hèrmes.

A petición de sus fans, Galilea dio un fugaz recorrido por su guardarropa “para que vean lo que tengo y nos encanta a las mujeres” era como daba la bienvenida al video. Entre accesorios como anillos, aretes, colgantes, ropa y muchos zapatos.

Al llegar a la sección de los bolsos, Gali mostró solo “parte” de su gran arsenal donde se ven bolsas de diseñador que pueden mirarse en el minuto 1:35 del video compartido abajo. “Como buena mujer que le encantan las bolsas, allá atrás hay un poco más, pero estas son las que me gustan tener así”.

Los costos de dichos bolsos oscilan entre los 2 y 4 millones de pesos, como el caso del bolso Birkin 35 que Inés Gómez Mont le regaló a la conductora de Hoy cuyo precio está fijado en más de 2 millones y medio de pesos, pero en subastas en línea su costo se puede elevar hasta casi los 4 millones de pesos.