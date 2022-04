Golpean y amenazan a periodista en Tonalá

– Osiris Salazar fue atacada por una mujer desconocido mientras realizaba ejercicio en la Crucecita

Edgar Castillo / Corresponsal Diario de Chiapas

Tonalá. – Nuestra compañera periodista Osiris Salazar, fue golpeada y amenazada de muerte este martes alrededor de las 6 de la tarde cuando se encontraba en la conocida Crucecita, a donde lleva asistiendo alrededor 20 años para hacer ejercicio.

Relata que durante su estadía en el mirador, cuando se encontraba haciendo ejercicio, fue agredida por una mujer cuya identidad desconoce, así como la de su pareja.

“Estaba haciendo ejercicio y me percate que las personas que aparecen en la fotografía se llevaban el bote de agua que utilizo para mi rutina, pedí apoyo a la policía que se encontraba en el lugar y me ayudaron alcanzando a estas gentes pidiendo que me lo devolvieran, con actitud grosera la mujer de la foto tuvo que entregarlo”, explicó.

“En ese momento pensé que esta situación había quedado como pasajero, sin embargo, cuando reinicié el ejercicio, la mujer me alcanzó y me empezó a golpear, lastimándome y rompiendo mis lentes, con palabras altisonantes y amenazándome de muerte, acompañada siempre de su pareja”, continuó.

La compañera periodista responsabiliza a estas personas de cualquier otra agresión que pudiera sufrir su persona.

Los compañeros periodistas de esta región Istmo Costa, pedimos castigo con todo el peso de la ley por las amenazas de muerte a Osiris, y haber sido agredida en su rostro con tres cachetadas, rompiendo sus lentes que utiliza a diario.

Gracias a una pareja que en esos momentos se acercaba fue que dejaron de golpearla, huyendo del lugar los agresores.