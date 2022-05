¡Inalcanzable! América amarró la cima del Apertura 21 tras sufrido triunfo ante Tigres

El Azteca se respeta y más cuando el local viste de amarillo con azul y lleva por nombre Club América. No importa el rival ni las oportunidades que haya tenido frente a Memo Ochoa.

El vuelo de las Águilas no se detiene y ante Tigres esa fue la historia, ya que los de Santiago Solari se llevaron el triunfo 1-0. Con Solari, el América no ha perdido en el Azteca en Liga MX. La visita del Piojo Herrera suponía cierta peligrosidad porque conoce a la mayor parte del plantel, pero por más que los conocía como la palma de su mano las Águilas le tenían una sorpresa a su ex.

En la mayor parte del partido Tigres tuvo el balón, puso en aprietos el arco de Ochoa, que fue héroe, pero el que hizo el gol fe América. Una película que parece se repite en cada de juego de local y que hasta ahora le ha funcionado al Indiecito.

Tigres no supo aprovechar el momento en el que más vulnerable se vio el conjunto de Coapa que fue cuando se lesionó Pedro Aquino en una jugada en el medio campo, pero el América es muy fuerte en todos los aspectos y nada malo pasó, pues Osuna cumplió con creces la ausencia del peruano.

Todo gran equipo debe tener un guardián bajo los tres palos y América lo tiene. Memo Ochoa una vez más dio muestra de porqué es el mejor portero de México a pesar de su veteranía, y ahogó el grito de gol hasta en cuatro ocasiones.

En el segundo tiempo el vuelo de las Águilas se impulsó, fue más alto y las alas de este equipo se extendieron cuando Henry Martín mandó el balón al fondo de las redes.

El pecho del americanismo se infló de más porque enfrente estaba el ex, el Piojo que solo volteó al suelo en señal de derrota.

Ya con el triunfo en el marcador, Solari dio muestra de la confianza que le tiene a todo su plantel, titulares y suplentes por. igual. Hizo cambios para guardar algunos jugadores de cara a la Final de Concachampions contra Rayados el próximo jueves y le funcionó.

El americanismo puede soñar primero con la 8, luego ya habrá tiempo de poner la mente en la anhelada 14.