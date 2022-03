La despojaron de su casa mientras se recuperaba de Covid

Juan Antonio González/Tonalá.-

Varios medios de comunicación fuimos testigos de las palabras de la señora Candelaria Sánchez Arias, quien ya acusó a su hija por despojo, señaló no estar manipulada por ninguno de sus hijos, pero reiteró que ya está cansada que su hija Cecilia Ovando Sánchez y su nieta Jessica Priscila García Ovando le sigan haciendo la vida de cuadritos.

La septuagenaria, señaló que hace poco regreso a su casa, cito en Galeana, casi Independencia, luego de recuperarse del Covid, pues luego que los médicos le dieron de alta decidió pasar su reposo en casa de su hijo Víctor.

“Cuando me presentó a mi casa la encuentro cerrada y mi hija ya no me da la oportunidad de entrar; por lo que una de mis hijas que también vive en ese espacios y sus otros hijos decidieron instalarle un improvisado cuarto, por eso me vi en la necesidad de denunciarla penalmente”, señaló.

La presunta agraviada agregó –y consta en los videos grabados—que su hija y nieta, abusaron de su confianza, pues cuando regreso de curarse se llevó esa sorpresa que su casa estaba completamente cerrada para que no la habitara.

Entrevistada por diversos medio de comunicación que tras haber sido despojada por su hija de su propia casa, se refugió en casa –que se encuentra adjunto– de su hijo José Cruz Ovando Sánchez, es allí –dijo—donde recibe el cariño, al amor y la fraternidad de sus nietas y nuera.

“Vamos a esperar la resolución de las autoridades judiciales y mientras las autoridades y resuelvan mi caso “, señaló, en ese sentido dejó en claro que su citada hija nada tiene que ver con su casa, pues a ella toda la vida la apoyó con los alimentos y de manera económica, pero no se vale que ahora se quiere adueñar de algo que jamás le ha pertenecido pues esta casa ha sido un esfuerzo de gran trabajo de ella y de su esposo Armando Ovando de Paz, afirmó.

Manifestó que su citada hija y nieta se están portando de manera injusta y cruel con ella que en los últimos meses se ha visto enferma y esta situación la está dañando, más con su salud porque no puede creer que estén actuando de esta forma.

Afirmo que su hija a su propio papa lo está manejando a su antojo para que la apoye y le quede la mencionada casa, con lágrimas de angustia precisó que es una ambiciosa y mala hija. Sus propias familias argumentan que Cecilia, en el preciso momento que se enfermó su mama se dedicó a pedir dinero a diestra y siniestra, pero que este recurso no era para la paciente sino para ella, agregaron.

“Ya no, ya no quiero que me siga calumniando “en esas redes sociales, como le llaman”, porque a cada rato sube mi foto donde estoy con ella, que son fotos viejas que las tiene archivadas, me esta denigrando”, asegura.

Finalmente su hijo Víctor Ovando Sánchez, en la entrevista, dijo que debido a esta situación provocada por su mencionada hermana, ha generado una desintegración familiar bastante fuerte por lo que espera que las autoridades Ministeriales hagan justicia y pronto se resuelva este problema.