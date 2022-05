Lanzan lacandones SOS a AMLO

Oscar Uscanga/Reforma

Ciudad de México.- Habitantes de la Selva Lacandona lanzaron una solicitud de auxilio al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en un conflicto agrario en el Municipio de Ocosingo, región oriente de Chiapas.

Los representantes de los barrios de Lacanjá Chansayab, San Javier, Bethel, Crucero Bonampak y Nahá emitieron una carta al Primer Mandatario, y al Gobernador Rutilio Escandón, por el temor de que el conflicto con sus vecinos de Frontera Corozal y Nueva Palestina escale en violencia. De acuerdo con los manifestantes, el nuevo comisariado Chakin Kinbor no es lacandón y por ello ha pactado con habitantes de Frontera Corozal y Nueva Palestina la repartición de tierras de forma equitativa, algo no estipulado en el estatuto comunal de 1972. «Como lacandones habitamos entre 1500 personas, nosotros la selva la hemos sabido conservar, nuestros vecinos que es Nueva Palestina-Frontera Corozal no tenemos problemas, queremos que nos respeten los límites internos entre comunidades», dijo Bernardo Chankin, subcomisario de Lacanjá, a Grupo REFORMA. «Queremos hablar con López Obrador y con el Gobernador, en 2019 recibieron a nuestro comisariado lacandón y pactó con el Gobernador Rutilio y se comprometió a estar a favor de la conservación, igual López Obrador, nosotros como lacandones pensamos que están en la mejor disposición, pero no saben que su gente está haciendo esto mal, que si nos recibe el Presidente aclararle: no estamos contra el Gobierno, al contrario estamos pidiendo auxilio». Bernardo añadió vía telefónica que su intención no es violentar a los vecinos de los otros barrios de Ocosingo, porque también tienen raíces indígenas y forman parte de los bienes comunales, sin embargo, éstos no están respetando los acuerdos estipulados por la ley. «En el estatuto comunal se especifica que la Selva Lacandona fue dada a familia lacandona, ellos llegaron después, nosotros como dueños de la tierra no queremos que se reparta, es el último pulmón que genera oxígeno. Lo que pasa es que es uso común, como ellos dicen que son con número de personas mayores, quieren repartir la tierra equitativamente, estamos preocupados, de la selva nosotros hemos sabido convivir con naturaleza años». «La verdad pueden pasar muchas cosas, que nosotros como somos pocos y lo vamos a defender con nuestra vida porque es nuestra casa y no es justo que otras personas vengan y lo quieren repartir a su manera. No estamos en contra de Palestina y Frontera, repito que queremos que nos respeten como lacandones, la tierra ellos la van a repartir para potrero, ganadería, cuando es de conservación». A la entrevista, los denunciantes añadieron una carta que fue enviada el pasado 18 de abril a la Presidencia de la República en la que se reitera la preocupación por perder sus tierras. «El Procurador Agrario Luis Hernández Palacios, junto con autoridades espurias de los Bienes Comunales, a las cuales nosotros los lacandones no reconocemos porque tomaron el poder violentando nuestras tradiciones, están anunciando en las asambleas que se van a regularizar las invasiones que están en nuestros territorios», dice la misiva. «También están diciendo que las tierras que por ley corresponden a nuestro pueblo, les van a repartir entre los pueblos de Frontera Corozal y Nueva Palestina. Estas tierras son del pueblo lacandón, así lo acordamos cuando se conformó esta comunidad en 1979, y no aceptamos que se repartan de ninguna manera diferente, además de pertenecernos a nosotros, son el área protegida de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules». Esta selva maya incrustrada en el oriente de Chiapas, a más de ocho horas de distancia de la capital estatal Tuxtla Gutiérrez, es uno de los pulmones que le queda al País por sus 1.8 hectáreas de flora y fauna.