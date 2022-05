León y Ambriz, con diferencias tras rompimiento en renovación de contrato

MdR

El presidente del León, Jesús Martínez Murguía, reconoció que Ignacio Ambriz siempre le dio “largas” para concretar su renovación, sin importar que los esmeraldas estaban dispuestos a hacer un esfuerzo económico para que siguiera en el plantel del actual campeón.

“Desde la liguilla pasada, me he acercado con él, no hemos tenido un acuerdo, han sido largas, él te la puede contestar. Nosotros estamos concentrados en defender nuestro título, a nosotros nos ha costado mucho, él te puede contestar, él de mejor manera. Seguimos unidos, porque somos gente profesional, esta afición merece respeto, te puedo decir que cerramos en buenos términos, buscando lo mejor para lo que viene, vamos a defender este título a muerte, vendrá lo mejor para nosotros”, comentó Jesús Martínez Murguía, presidente del León.

Ambriz estuvo por tres años con los esmeraldas y la directiva del León buscaba un acuerdo de “dos o tres años más”, debido a que el contrato del técnico vence en un mes. El actual entrenador campeón no quiso continuar con los Panzas Verdes.

“Hablé con su representante, hemos tenidos muchas pláticas, al final es normal, no siempre se puede estar de acuerdo, le presentamos un proyecto interesante, al final fueron largas, nunca se tomó una decisión y vemos lo que es el futuro para el equipo”.

Los esmeraldas actualmente se encuentran en posiciones de repechaje y una combinación de resultados los podría meter de forma directa a la liguilla. Ambriz buscará ganar el bicampeonato con el León y después se despedirá de la institución en la que fue campeón.

“Seguro mi celular estará retumbando, quién no quiere venir a este equipo”, comentó Jesús Martínez. “No tenemos a ningún técnico contemplado, estamos enfocados en apoyar a Nacho, a sus jugadores que nos ha costado muchos años de esfuerzo, entrar en detalles no tendría sentido, hicimos un esfuerzo importante, Nacho nos dió mucho, tuvo mucho que ver. Termina contrato en un mes, va a buscar lo máximo para defender su trabajo. Vamos a muerte a defender el título”, complementó.

EL PUNTO DE QUIEBRE DE NACHO Y DIRECTIVA

Un aumento salarial considerable y la renovación del plantel, habría sido el punto de quiebre entre Ignacio Ambriz y la directiva del León, pudo saberse desde una fuente cercana al hoy excuerpo técnico de los esmeraldas.

Se señaló a ESPN Digital que Ambriz pretendía renovar su contrato con la condición de que salieran algunos jugadores que ya no eran de su gusto, además de que estaba pidiendo más dinero, lo cual la directiva tampoco quiso otorgarle.

En el León, en junio próximo terminarán contrato jugadores como el portero Rodolfo Cota, el delantero argentino Emanuel Gigiotti y el ecuatoriano Ángel Mena, una garantía de gol para los esmeraldas desde que llegó al equipo y quien, además, es el mejor anotador en el presente torneo, con seis ‘dianas.

Esto lo sabía Nacho Ambriz, pero su intención era renovar lo más posible al plantel, cosa que la directiva le negó, dado que muchos de sus jugadores tienen contrato por varios años, pues Jesús Martínez Murguía decidió firmarlos por dos o tres años, como una forma de motivarlos, así que era más complicado romper esa clase de compromisos en tiempos de pérdidas econjómicas por la pandemia, que darle salida al entrenador.