“Miéntame la madre a mí también”, dice una mujer a Alfredo Adame. Él, en campaña, le obedece…

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Alfredo Adame sigue siendo tendencia en redes sociales, pues ahora se reveló cómo los seguidores le piden al actor que les miente la madre.

A través de redes sociales, se hizo viral un video en donde el candidato a Diputado federal en Tlalpan por el Partido Redes Sociales Progresistas es interceptado por una mujer y Adame toma con gracia la petición.

“Alfredo, hola, mándame a chingar a mi madre a mí también”, se escucha decir a la mujer.

El candidato se acerca al coche y le responde “¿cómo estás? ¿Ahí te va? Vas a rechingar a tu reputísima madre tú también”, mientras ambos reían por el peculiar encuentro.

Adame también fue protagonista de otra discusión con un conductor cuando se encontraba repartiendo volantes de su campaña política.

“¿No? Como chingados no, mejor vete a chingar a tu madre cabrón”, dice Alfredo Adame luego de darle un golpe a la ventanilla del automóvil.

Algunos internautas escribieron en Twitter frases como “Súbete, vamos a buscar a Alfredo Adame en campaña y provocarlo”, “Yo iba a votar por Alfredo Adame, pero me dijo que chingara a mi madre en un semáforo”, entre otros, debido a los incidentes que ha tenido con algunos automovilistas.

Alfredo Adame se disculpó luego del polémico enfrentamiento que tuvo contra los automovilistas durante el inicio de su campaña.

A través de un video, el también actor y presentador afirmó que fue víctima del enojo luego de las agresiones que un conductor vehicular lanzó en su contra, sin embargo, destacó que va a controlarse para dar la imagen que el partido pide.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccione de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para que sus candidatos hagan una propuesta seria”, aseveró Adame.

Debido a esa situación, Alfredo Adame se disculpó con sus compañeros del partido político, el equipo de brigada y con el conductor que tuvo el altercado a la altura del parque de diversiones Six Flags.

Además, se comprometió a que sus reacciones serán positivas y propositivas para demostrar a los ciudadanos la seriedad del partido que representa, evitando ocasionar problemas que reflejen una mala imagen.