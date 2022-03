Muere aficionado del América por golpiza

El Departamento de Policía de Filadelfia mostró un video en el que se aprecia la agresión al hombre. Ofrecen recompensa de 20 mil dólares

Reporte índigo

El Departamento de Policía de Filadelfia reveló las imágenes de los sospechosos, presuntos aficionados de América, que golpearon y asesinaron a un hombre de 28 años, también seguidor de las “Águilas” la noche del miércoles pasado. Se ofreció una recompensa de 20 mil dólares para quien ayude a capturarlos.

La Unidad de Homicidios del departamento de policía local confirmó que los hechos tuvieron lugar en las afueras del restaurante Pat’s King of Steaks, y que el deceso se dio tras la agresión de un grupo de personas a otro, por el cual un hombre de 64 y otro individuo de 28 años también sufrieron heridas graves.

En el link que se presenta a continuación se puede apreciar el video donde se da cuenta de la agresión. Se recomienda discreción.

Wanted: Suspects for Homicide in the 3rd District [VIDEO] https://t.co/Xj6Lpg0X4L pic.twitter.com/xQvZU1mhGj

Tras la agresión, los sospechosos se fueron junto con el resto de su grupo en dos vehículos: un automóvil gris con varios golpes en su parte trasero y una Ford Explorer SUV de color claro.

La policía identificó a los sospechosos como “varones latinos, posiblemente de ascendencia mexicoamericana o centroamericana”, quienes habrían acudido al juego entre el América y el Philadelphia Union ocurrido el miércoles pasado.

En el juego América logró su pase a la final de la Concachampions tras derrotar 0-2 (4-0 global) al equipo de la MLS con goles de Nicolás Benedetti y Henry Martín.