Niega Velasco vínculos con protestas anti AMLO en Chiapas

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Manuel Velasco, ex Gobernador de Chiapas, negó tener relación con las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que bloquearon el paso al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante tres días consecutivos, en su gira por esa entidad.

El actual coordinador del PVEM en el Senado sostuvo que no ha tenido contacto con los integrantes de la organización magisterial desde que dejó la gubernatura, en 2018.

«Quiero dejar en claro que, una vez cumplido mi periodo como Gobernador en diciembre de 2018, no he vuelto a tener contacto con ningún líder de la CNTE en Chiapas y que, en estos años, he estado concentrado al 100 por ciento en las actividades que demanda el Senado de la República», aseguró.

El pasado domingo, tras librar una tercera protesta de la Coordinadora, el Presidente acusó al ex Gobernador de promover las inconformidades.

«Es un asunto político o politiquero, porque los dirigentes de la CNTE tienen diferencias con el Gobernador (Rutilio Escandón) que no tenían con el Gobernador anterior (Velasco), que se llevaban muy bien y que en una de esas se siguen llevando bien. Entonces para dejar mal al Gobernador (…) ven la oportunidad para hacer estos actos de provocación», dijo.

En respuesta, Velasco sostuvo que cuando encabezó el Gobierno chiapaneco la Coordinadora también mantuvo un perfil combativo.

Sin embargo, presumió que, gracias a la instalación de mesas de diálogo, pudo evitar la confrontación y las acciones violentas que se registraron en otras entidades del País, como Oaxaca.

«Es una organización que ha mantenido una línea dura y combativa hacia los gobiernos en turno, y durante mi Gobierno no fue la excepción. La Reforma Educativa generó inconformidad por parte de los maestros de la CNTE, misma que decidimos atender por la vía del diálogo institucional y estableciendo mesas de trabajo», refirió.

«De esta manera, se logró una salida pacífica al conflicto y se implementaron rutas permanentes de solución, evitando así una confrontación y el derramamiento de sangre como ocurrió en Nochixtlán, Oaxaca, donde lamentablemente hubo pérdida de vidas humanas».

Según el legislador, durante su Administración se exhortó a los docentes a realizar protestas pacíficas y sin afectar los derechos de terceros. «Mantengo firme el posicionamiento que en su momento impulsó mi Gobierno frente a los planteamientos de la CNTE de encauzar todas las inconformidades por la vía pacífica y solucionarlas mediante el diálogo y la razón», agregó.