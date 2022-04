No festejaría ante el Tri

Récord

Desde que llegó a nuestro país, André-Pierre Gignac se ha encargado de mostrar su amor por México, por lo que no le celebraría un gol si es que llegara a anotar en los Juegos Olímpicos, donde aztecas y galos comparten grupo.

«No creo (festejar si anota). Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que va a ser un partido muy especial para mí», mencionó antes de viajar a Francia para concentrarse con la selección. «Los conozco muy bien, nos enfrentamos casi todos los fines de semana así que ya tenemos algunas cositas».

El delantero europeo aseguró que el Tri tiene un equipazo, por lo que espera un grupo muy complicado.

«Es un equipazo el que tienen, sé que van a hacer todo para pasar la primera ronda y hacer una cosa increíble como en el 2012… va a ser un grupo de los complicados», añadió el goleador, quien también viajó con su compañero Florian Thauvin.

A pesar de que cumplirá unos de sus objetivos, Gignac afirmó estar feliz y triste, ya que extrañará a los Tigres.

«Yo les dije que estoy feliz y al mismo tiempo triste porque no quería irme, pero una selección no se puede rechazar», expresó. «Es la única competición que no he jugado, era importante; lo veía en la tele cuando era joven y chiquito, ahora es más un objetivo que un sueño».

«Yo los voy a extrañar (a Tigres) hicimos una pretemporada increíble, con el cuerpo técnico tuvimos avances increíbles, confío en mi equipo, hay calidad, así que no me van a extrañar», agregó.