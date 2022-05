“No me toques, igualado”: Diputado niega saludo a Lorenzo Córdova

Óscar Cantón Zetina se sumó a los diputados que mostraron su rechazo al presidente del INE.

Grupo Fórmula

CIUDAD DE MÉXICO.-Los ánimos se encendieron en San Lázaro, la tarde de este viernes 5 de noviembre, durante la comparecencia del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien fue recibido por los diputados entre consignas, reclamos y hasta rechazos.

Y es que el diputado federal de Morena, Óscar Cantón Zetina, le negó un saludo al consejero presidente al momento en que subió a la tribuna para ofrecer su discurso.

“Diputado ¿qué tal cómo está?, ¿no saluda tampoco usted?”, dijo Córdova Vianello mientras estiraba el puño en espera de ser correspondido, en tanto el morenista respondió con un simple “mande”.

Tras ello, el titular del INE volvió a preguntarle: “¿no saluda? Un gusto”, al mismo tiempo en que le dio una palmada en la espalda, acción que causó el descontento del diputado.

Sin embargo, su postura en contra de Lorenzo Córdova no consistió en negarle el saludo, sino que durante su participación le recriminó por convertirse en un “farsante”.

Asimismo, el tabasqueño, al igual que otros diputados, se sumó a la solicitud de que el presidente del órgano electoral se baje el sueldo.

“¿Por qué no contestas lo de tu sueldo? La inmoralidad de tu sueldo, ¿por qué no te lo bajas? Porque vives en otra realidad, porque no vives en el México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no entienden ‘Ciritos’ y ‘Lorencitos’, no entienden la austeridad republicana que está pidiendo el pueblo de México, están haciendo una simulación y una farsa”, dijo.