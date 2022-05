«No respeto que no respeten»: Pepe Aguilar

Milenio

Ciudad de México.-Pepe Aguilar volvió a dar de qué hablar en redes sociales debido a un video que compartió en su cuenta de Instagram; en dicha grabación, primero pidió a sus fans tener cuidado ante los rumores exagerados sobre su familia y luego los exhortó a seguirse cuidando contra el covid-19, cosa que él está haciendo de forma rigurosa.

“Respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros. No nos vamos a poner a hablar de teorías de conspiración, es la misma tarugada. (…) El hecho es que la gente se sigue muriendo y no digan tarugadas de que es una conspiración mundial».

Aguilar señaló que no quererse vacunar en países como Estados Unidos, «donde sobran las vacunas», le parece «una tremenda irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. ¡Tú derecho se acaba donde empieza el mío y mi derecho es que yo sí quiero estar vacunado!».

Asimismo, señaló que toda su familia se sigue cuidando: «Estamos vacunados, nos seguimos cuidando y no estamos exentos de enfermarnos, lo tenemos claro, por eso andamos con el cubrebocas».

«Yo tengo personas en mi organización que tampoco están de acuerdo con vacunarse. ¿Qué crees que les va a pasar? Los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen; mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo, nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado”, puntualizó el cantante.

«¿Y qué me van a decir? ¿Es anticonstitucional? Ni madres, es mi casa, my rules (mis reglas), mi espectáculo, mis colaboradores están en mi casa y, si quieren trabajar conmigo, they have to be under my rules (deben estar bajo mis reglas). Punto”, agregó.

Por último, Aguilar mandó un mensaje a sus fans: “¡Vacúnense! Los que no se están vacunando están haciendo que haya más mutaciones. (…) No se trata de que respete, yo respeto a las personas, se trata de que no respeto que no respeten».