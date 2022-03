Padrastro mata a golpes a un bebé de 1 año 11 meses

Janet Hernández Cruz

Un bebé de 1 año y 11 meses fue asesinado a golpes por el padrastro en el barrio de María Auxiliadora en San Cristóbal de Las Casas, la mañana del miércoles.

La madre del menor señaló que dejó a su hijo con su pareja sentimental Rolando Armando «N» con quién llevaba una relación de aproximadamente un año, ya que tenía que irse a trabajar.

Indicó que a eso de las 11:45 de la mañana el agresor le llamó para decirle que había golpeado al niño porque no dejaba de llorar, «cuando llegue mi bebé estaba inconsciente, con golpes en todo su cuerpo, lo cambie porque se había hecho en su pañal y lo llevamos a una clínica pero no lo quisieron recibir, de ahí fuimos al sanatorio Bonilla».

Expresó que al menor le dieron dos infartos, el segundo ya no lo aguantó y falleció. El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Distrito Altos.

«Lo dejaron libre, ya no está acá, y un dirigente de la organización de su familia me dijo que me darían 200 mil pesos para los gastos funerarios pero que retirara la demanda, mi hijo no tiene precio, era lo más valioso que tenía, mi error fue dejarlo solo con el».

Ante la incertidumbre de que el sujeto fuera dejado en libertad, diversas organizaciones de la zona norte arribaron a la Fiscalía para apoyar a la madre del menor, quienes amenazaron con hacer justicia por su propia mano, si las autoridades no lo castigan.