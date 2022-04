Piden prueba de vida de Gatell; Ridaura sonríe y dice: “no es necesario, vendrá pronto”

Sin Embargo

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, está totalmente recuperado de la COVID-19 y volverá pronto a las conferencias vespertinas, dijo esta noche Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

“¿Habrá la posibilidad de que den, como dicen en las redes, unas pruebas de vida del doctor Gatell? Se oye gracioso, pero si viera lo que se oye en redes, es un bombardeo y una infodemia bastante trágica, a veces cómica, y que crea incertidumbre”, preguntó un reportero durante el informe diario de COVID en el Palacio Nacional. “No creo que sea necesaria una prueba de vida”, contestó el funcionario. Luego sonrió un momento.

“El doctor López-Gatell está asintomático totalmente. Está totalmente recuperado. Está con muchos deseos de salir y empezar con sus participaciones virtuales. Es probable que mañana empiece en sesiones virtuales. Espero que pronto, esta misma semana, ya tenga participaciones presenciales”, dijo Ruy López Ridaura.

“Ya pasó el riesgo epidemiológico. Está sano. Antes de que se lo imaginen ya lo van a estar viendo en sesiones virtuales. Está sin ninguna molestia de estos síndromes postCOVID. Hubo una recuperación de su cuadro”, añadió.

El Subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, informó el lunes que estaba “casi totalmente recuperado” y esperaba reintegrarse a sus actividades esta semana.

“A ver si esta semana ya me reintegro. Solo me falta salir negativo en la prueba de control para asegurar que no contagio. El viernes aún salió positivo”, dijo en un mensaje al diario mexicano Milenio.

El funcionario encargado de la estrategia para combatir y atender la pandemia por COVID-19 en México dio positivo al virus el sábado 20 de febrero.

Tras su contagio, López-Gatell cumplió una estancia de hospitalización de cinco días en la que recibió oxígeno suplementario debido a una baja en sus niveles y tratamiento antiinflamatorio y posteriormente regresó a su casa.