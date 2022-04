Presidente de Chiapas Unido, será candidato de Morena en Tecpatán

Alerta Chiapas

Juan Álvarez Velasco ostentaba la presidencia del Comité Municipal del partido Chiapas Unido en Tecpatán, pero hoy presume que fue designado por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como candidato para la Presidencia Municipal.

Incluso, por el instituto político que dirigía el “Amigo Migue” fue designado para contender por el Ayuntamiento de Tecpatán, donde perdió.

“Ahorita me acaban de definir la candidatura por MORENA, así que primero Dios vamos a ser el candidato de MORENA, ahorita llegamos a acuerdos, dile a los amigos que hay que platicar en breve, ahorita estamos en el estire y afloje, no es por mala onda o si sí o no, hay tiempos y ahorita estamos concluyendo los tiempos”, dice en el audio que circula en redes sociales.

Juan Álvarez pidió a quien le manda el audio que lo comparta con “los amigos”, y asegura que tiene un compromiso con las comunidades, principalmente de Ruiz Cortines.