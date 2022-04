SAT ‘noquea’ a Juan Manuel Márquez

El ex boxeador mexicano no habría declarado impuestos por la pelea con Manny Pacquiao en el 2011, por lo que pagaría 12 millones de pesos.

Agencias

Juan Manuel Márquez deberá pagarle al SAT 12.4 millones de pesos por evadir impuestos del ejercicio fiscal del año 2012, cuando tuvo un ingreso de 52 millones de pesos.

En ese mismo año, los ingresos vinieron de distintas fuentes, como la pelea contra Manny Pacquiao, de la cual ganó 5 millones de dólares y once millones fueron por depósitos en distintas cuentas bancarias, lo que sumaría la cantidad de dinero que el ex boxeador no declaró al SAT.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio varias oportunidades a Márquez para que impugnara, pero desechó la última de ellas, por lo que está obligado a pagar.

Debido a que no es un delito grave, Márquez deberá pagar sin un plazo fijo, pero, de no hacerlo, el SAT tomará el dinero de sus cuentas bancarias.

Lo que la defensa del ex pugilista argumentó fue que, de esa pelea con el filipino, su cliente solo recibió 40.3 millones de pesos, pues de lo ganado, el Servicio Tributario Interno de los Estados Unidos descontó 1.5 millones de dólares, de los 5 que se habían argumentado.