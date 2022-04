Tigres empata 0-0 con Pumas

Agencias/Diario de Chiapas

El conjunto de Tigres sigue sin conocer la victoria por cuarto juego consecutivo tras empatar sin goles ante su similar de Pumas, en un encuentro que provocó abucheos masivos al término por parte de la afición, esto correspondiente a la fecha 10 del Grita México A2021.

La situación de arranque fue ilusionante para la localía que estuvo muy cerca de romper rápidamente el cero apenas a los 5 minutos, pero el poste negó el cometido para André Pierre-Gignac desviando el remate de cabeza picado luego de un tiro de esquina.

A partir de ahí las cosas fueron distintas en la escuadra regia, que se vio muy superada por la abrupta intensidad universitaria, teniendo en arribos de Washington Corozo e Higor Meritao sus más peligrosas aproximaciones, las cuales nunca vieron las redes rivales al faltarle puntería en el último toque.

Las cosas se complicaron más para los dirigidos por Miguel Herrera, pues al 13′ perdieron a Florian Thauvin por lesión. El francés sintió un ligero «piquete» en la parte posterior del muslo derecho al querer alcanzar un pelotazo de Carlos Salcedo, yéndose de inmediato al césped y salir de cambio de inmediato, dándole cabida a Raymundo Fulgencio en su lugar.

La modificación hizo un bien al esquema del ‘Piojo’, cerrando mejor la primera mitad que se combinó con el claro agotamiento de su contrincante, no obstante, la fineza no estuvo atinada en su delantera, misma que con la ausencia de Nicolás López por apendicitis, no se veía quién podría ser el héroe de este encuentro que se fue entre abucheos hacia el complemento.

La segunda parte fue más intuitiva para los de la ‘U’ que de inicio se cansó de generar peligro para hacerse de la ventaja, la más cercana fue al 52′ pero el poste otra vez ahogó el grito de gol en las gradas a un tiro de Rafael Carioca.

Las ansias parecían consumir a los locales, pues por más que llegaban al arco el anhelado tanto no caía y es que pese al cansancio físico, Andrés Lillini y compañía cada vez cerraban más el cotejo sobre su recta final con sus respectivos cambios, debido a que evidentemente el punto no les venía mal.

Los minutos pasaban y la frustración comenzó a hacer presencia en los de San Nicolás que nunca se rindió hasta en el último suspiro pero la negativa del travesaño evitó lo que era el tanto de Gignac y aparentemente el triunfo, llegando así el silbatazo final de Óscar Macías que dejó un agridulce empate a cero.

Con este resultado los norteños se estancan con 14 unidades, tres de ellas registradas en los últimos cuatro partidos; del otro lado, los del Pedregal seguirán en los últimos puestos con solo 8 puntos.