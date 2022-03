Usar cubrebocas es no confiar en Dios: obispo

Excelsior

CIUDAD DE MÉXICO.-Antonio González Sánchez, obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aseguró que usar “el famoso cubrebocas”, que utiliza la población para evitar que aumenten los contagios de covid-19, es “no confiar en Dios”.

“El famoso cubrebocas es no confiar en Dios, es no confiar en Dios, no confiar en Dios, yo entiendo, a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor, a lo mejor porque no son inmune a nada, pero yo generalmente así como me ven en mi rostro así ando casi siempre”, comentó durante la homilía del 14 de febrero.

El obispo asegura que el no utilizar cubrebocas no es un acto de presunción, sino gracia de Dios.

“Ando así porque creo mucho en Dios”, agregó.

Aclaró que no va a pedir a los fieles que se lo quiten, pero los urgió a que lo piensen.

“Me parece, obviamente puedo estar equivocado, me parece que nos está faltando fe, una fe que nos impulse a pedirle a Dios que esto se acabe”, añadió.