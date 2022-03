12 años de injusticia

Las Abejas de Acteal reclaman la liberación de los autores de la masacre de 1997

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- La mesa directiva de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal, denunció que ya se cumplieron 12 años de que la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN), ordenó la liberación masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

A través de un comunicado, indicaron que el 12 de agosto de 2009, los ministros de la SCJN, liberaron a los autores materiales de la masacre de 45 indígenas y 4 bebés no nacidos asesinados el 22 de diciembre de 1997, cuando estaban en ayunas en la Ermita de Acteal, cobardemente fueron privados de la vida, y que ahora los responsables gozan de su libertad.

“Ese año de 2009, nos enteramos de la terrible noticia del fallo de los ministros y la ministra Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de gobernación, de liberar a los paramilitares a pesar de que muchos de ellos ya tenían sentencia condenatoria, a pesar de que los vimos matar sin piedad a niñas y niños, a ancianos y ancianas, a mujeres embarazadas, mientras estábamos en una jornada de 3 días de ayuno y oración”, expresaron.

Destacaron que a 12 años después de la decisión injusta e impune de la mal llamada SCJN, las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, en una oración celebrada en Acteal recordaron el dolor de cómo fueron asesinados los tsotsiles, “al liberar a los asesinos de los indígenas era obvio que regresaban a sus casas, a reencontrarse con sus hijos, con sus esposas y a seguir con su vida normal”.

Ante esta situación pidieron a todas las organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, que estén pendientes, ya que esta lucha seguirá para seguir exigiendo justicia y se castiguen a los asesinos de los 45 indígenas, “que sepan que no vamos a parar de exigir la justicia por nuestros hermanos y 4 bebés no nacidos, porque no olvidamos esta masacre”, concluyeron.