28 años de la muerte de Cantinflas

En una época donde era aún más escasa la presencia de mexicanos en Hollywood, Mario Moreno “Cantinflas” logró tener cierta influencia en la industria del cine, que ahora sigue viva gracias a la admiración que actores como Johnny Depp tienen hacia él.

Fue el nieto de Cantinflas, Mario Moreno del Moral, quien reveló la hasta ahora desconocida admiración de Depp por su abuelo.

“Me dice que le gustaría personificar a Cantinflas. Yo estaba haciendo un documental a dos artistas españoles… estábamos ahí grabando, estaba sentado Johnny Depp, y Yordi (un amigo en común) le dice ‘oye, tú sabes quién es Cantinflas’, y Johnny Depp le dice como ‘sí, por qué’, ah bueno, pues ese chavo que está allá, es su nieto. Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto mi nombre es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, entonces para mi fue como de ¡ah caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, relató al programa Ventaneando.