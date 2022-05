Líderes religiosos hacen un llamado al gobierno para apoyar a las familias desplazadas

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Este domingo se cumplen 30 años de intolerancia religiosa en Chiapas, por lo que líderes religiosos hicieron un llamado al gobierno federal para que las familias que han sido expulsadas de varias comunidades puedan retornar.

En entrevista, el líder religioso de Alas de Águila, Esdras Alonso González, dijo que se reunieron alrededor de 60 representantes de diferentes organizaciones evangélicas para exigir el retorno de las familias desplazadas por intolerancia religiosa.

Así también para que se paguen los daños causados a la propiedad del pastor Alejandro Jiménez Jiménez y que pueda retornar con su familia a Mitzitón, ya que actualmente se encuentra viviendo en San Cristóbal de Las Casas, para ello pidió se instale una mesa de diálogo federal.

«Está en la mano del estado resolver conforme a derecho los temas de desplazamiento por intolerancia religiosa, pero, al no hacerlo, exigimos que se lleve a nivel federal para que se resuelvan», externó.

Destacó que en México no se persiguen a personas por credo, hay libertad y por ello se debe garantizar ese derecho, «en la mayoría de los casos no se dice, no se protesta, mejor se van, pero hoy ha cambiado está actitud y ha habido mucho desplazamiento en diferentes lugares, pero ya no se debe continuar con esto».

Finalmente, pidió al gobierno de la república que encabeza Andrés Manuel López Obrador, intervenga en los temas de desplazamientos para que puedan retornar de manera segura a sus lugares de origen, donde son dueños legítimos de sus tierras y viviendas y se garantice la libertad de credo en Chiapas.