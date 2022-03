A Anaya se le juntaron las denuncias; “el que nada debe, nada teme”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Un trabajador murió por incendio de ayer en plataforma de Pemex

Al inicio a de su conferencia, el mandatario lamentó la pérdida de vidas humanas durante el fin de semana debido al huracán Grace y al incendio que ocurrió en una plataforma de Pemex en Campeche. Por ello, envió un mensaje para que los heridos se recuperen. “Vamos a iniciar la semana lamentablemente no fue un buen fin de semana, hubo afectaciones por el huracán, pérdida de vidas humanas. Hubo un incendio en una plataforma de Pemex, perdió la vida un trabajador, hay heridos, desaparecidos, deseamos de todo corazón que se recuperen los heridos y aparezcan los que se están reportando como desaparecidos”, dijo.

AMLO visitará Veracruz para definir plan de apoyo a damnificados por ‘Grace’

El jefe del Ejecutivo federal se reunirá mañana con las autoridades de Veracruz para atender las afectaciones que dejó Grace, especialmente para los ciudadanos del estado. “Vamos a estar en Veracruz desde mañana por la tarde noche, vamos a estar en la ceremonia de los tratados de Córdoba al medio día y posteriormente en Xalapa. Vamos a tener una reunión para iniciar un plan de apoyo a damnificados”, apuntó.

Profeco revela cuatro gasolineras; pide apoyo a Mobil

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que durante la semana pasada en las verificaciones que realiza el organismo, detectaron cuatro estaciones de servicio en México que no permitieron ser revisadas por el organismo federal y exhortó a la marca Mobil a intervenir en sus franquicias ya que una no permitió la revisión completa. “Tres no se dejaron verificar, fue Servicio el Retablo en Querétaro, Querétaro, en Avenida Universidad; Servicio Vázquez de Hueyotlipan, Tlaxcala, en la Carretera México-Veracruz y Gerardo Palomino Macías, en San Francisco de los Romo, en San Pancho Aguascalientes, en el Boulevard la Guayana-Loreto, estas empresas al no dejarse verificar claramente, tienen algo que esconder y lo más probable es que no estén dando litro de a litro completos”, afirmó el titular de la dependencia, Ricardo Sheffield.

A Anaya se le juntaron las denuncias; “el que nada debe, nada teme”: AMLO

Luego de que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya se declarara perseguido político, el Presidente negó que tenga algo que ver en el asunto, pues el citatorio provino de la Fiscalía General de la República, y no del Poder Ejecutivo. Incluso recordó que ya respondió a las acusaciones del panista. “Entonces, él me acusa en Twitter, yo respondo lo que yo creo que él debe de hacer: no irse del país, sino enfrentarse a su situación, el que nada debe nada teme. Debe de presentar pruebas, hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila no afecta ir a la cárcel”, señaló.

AMLO pide que Anaya “dé la cara”: acusaciones son ‘politiquería’

Ante la posibilidad de que Ricardo Anaya abandone el país, el Presidente le recomendó presentarse ante las autoridades y defenderse, en caso de ser inocente, de las acusaciones en su contra. Sostuvo que en su gobierno no se persigue a nadie, por lo que pidió al ex candidato que no lo culpe. “Que de la cara, que esté cambiado de opinión y que no se vaya a salir del país, puede ir a declarar y ¿yo que tengo que ver con el citatorio? El citatorio es de la Fiscalía, del juez, del Poder Judicial. (…) Es una maniobra politiquera querer salir así adelante, mejor que vaya y que declare y demuestre que no recibió dinero y adelante”, comentó.

Amparos contra programa ‘Agua para La Laguna’ tienen intereses políticos

López Obrador sostuvo que habrá diálogo para continuar con el programa Agua para La Laguna, pero advirtió que los amparos promovidos contra el proyecto tiene intereses políticos; “si no ayudan no se va a hacer la obra”, aclaró. “Son intereses políticos porque los agricultores no van a ser afectados, al contrario, van a ser beneficiados, van a tener agua, se van a revestir sus canales, es mi compromiso: no perjudicar a nadie, no afectar el medio ambiente y llevar esta agua a Torreón, a Gómez Palacio, a todos los municipios para el consumo de la gente y que no se enferme. (…) No quieren que se haga nada”, propuso.

“Están muy desesperados”, dice AMLO sobre denuncia que opositores ante la OEA

Tras el anuncio de los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD sobre una denuncia que harán ante la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) por supuesta intromisión del crimen en las elecciones pasadas, el Presidente señaló que este tipo de acciones demuestran desesperación; ya que la coalición de sus partidos no funcionó en los comicios del 6 de junio pasado. “Todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional. Es que la OEA ya emitió una certificación sobre las elecciones. (…) Los entiendo, están muy desesperados, porque se unieron y pensaron que con dinero, con el apoyo de los medios de comunicación iba a arrasar en la pasada elección, pero el pueblo de México es mucha pieza”, detalló.

Con información de Milenio