El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO agradece al papa Francisco por enviar a México códices prehispánicos

Tras la visita que realizó la escritora Beatriz Gutiérrez Müller al Vaticano, el mandatario agradeció al papa Francisco por enviar a México códices y documentos prehispánicos para que sean exhibidos en el contexto de la conmemoración de la Independencia nacional. “Nos han prestado objetos arqueológicos, códices, lo hizo la iglesia católica, se hizo una solicitud al papa Francisco y nos mandaron material, copias, algo que por lo general no hacen. Agradecemos mucho al Papa porque tuvo una actitud muy especial hacia México”, dijo.

AMLO descarta confrontación con EU por solicitud de retirar bloqueo a Cuba

Luego de su llamado al gobierno de Estados Unidos para retirar el bloqueo económico hacia Cuba, el Presidente descartó que se vean afectadas las relaciones con ese país, pues “México es sinónimo de amistad”. Incluso, señaló que por la Independencia nacional, se han recibido un gran número de felicitaciones de países, luchadores sociales y demás personalidades. “Nosotros tenemos b¡muy buenas relaciones con todos los países, con todos los pueblos del mundo, son relaciones de respeto y se va a mantener esa política. México es sinónimo de amistad, no vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno”, comentó.

A más tardar la próxima semana AMLO presentará reforma a industria eléctrica

López Obrador dio a conocer que, a más tardar la próxima semana, enviará la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y ya se analiza integrar el tema del litio dentro de ésta. “Se va a presentar la próxima semana a más tardar la iniciativa de reforma para la industria eléctrica y se está analizando si en esa iniciativa se incluye lo del litio o se hace por separado, nada más es lo que puedo comentarles”, explicó.

Cosmonautas rusos felicitan a México por aniversario de Independencia

El gobierno de Rusia mandó una felicitación en video a México por el 200 aniversario de la Independencia nacional, con la participación de astronautas de los astronautas Oleg Novitsky y Pyotr Dubrov, quienes pertenecen a la Agencia Espacial Federal Rusa. “Felicitamos a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos por la fecha significativa para todo el pueblo: el 200 aniversario de la Independencia de México. Desde hace más de 130 años existen relaciones oficiales entre Rusia y México. El camino recorrido por nuestros países es un ejemplo de cooperación pacífica y mutuamente beneficiosa”, destacaron.

AMLO analiza eliminar o reformar el artículo 33 de la Constitución

Con el argumento de que “se ha usado como medida represiva”, el mandatario consideró eliminar de la Constitución el artículo 33, que permite al Ejecutivo expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley. Aclaró que ya son otros tiempos y no se reprime a nadie. “Es un artículo que está en la constitución de 1857 y ya es otra realidad la del país y se ha usado como medida represiva. Hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo, no nos ayuda porque nosotros no tenemos propósitos autoritarios, de censura a nadie, queremos garantizar libertades plenas”, afirmó.

AMLO suspende conferencia matutina del 28 de septiembre para visitar

Sonora El Presidente indicó que no habrá conferencia de prensa matutina el martes 28 de septiembre porque visitará la comunidad de Vícam, en Sonora. “El martes 28 de septiembre tenemos que estar en Vícam y debemos trasladarnos temprano para estar allá”.

AMLO destaca confianza de ciudadanos en Fuerzas Armadas, las felicita

?El jefe del Ejecutivo federal felicitó a los integrantes de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional por la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la que se muestra la alta confianza que tiene la población en dichas instituciones. “El Inegi acaba de dar a conocer su encuesta sobre seguridad y vamos avanzando en la percepción de la gente, se va avanzando en cuanto a garantizar la paz y la tranquilidad, poco a poco. Es muy alentador que la gente le tenga confianza a las Fuerzas Armadas. (…) Felicidades por el trabajo que están haciendo, nos están ayudando mucho y se están respetando los derechos humanos”, sostuvo.