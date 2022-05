El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

Se garantizará abasto de gas en CdMx, Edomex y Pachuca ante protestas

Ante las manifestaciones de los distribuidores e inversionistas del gas LP, el mandatario señaló que el gobierno buscará garantizar el abasto para el Valle de México e Hidalgo. Además, ya se analiza la posibilidad de presentar denuncias contra aquellos que impidan la distribución. “Garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Todo esto porque se habló que era un paro nacional, ya estamos viendo cómo”, apuntó.

Hay que seguir adelante para que democracia sea un hábito: AMLO

Tras la celebración de la consulta popular, López Obrador señaló que ésta fue el primer paso para lograr una verdadera democracia en México, por lo que hizo un llamado a seguir trabajando para que se vuelva un hábito en la política nacional. “Hay que seguir adelante y actuar muy bien como ciudadanos, están limpiando el camino para que s establezca en México una auténtica democracia, que la podamos crear como hábito, porque por falta de democracia se han padecido crisis de bienestar”, dijo.

A pesar de la crisis, la gente no ha perdido las esperanzas: AMLO

López Obrador sostuvo que la población mexicana, a pesar de la pandemia y las múltiples crisis en el país, no ha perdido la esperanza en que las cosas mejorarán. Para probarlo, usó los resultados de la última encuesta realizada por el gobierno sobre las proyecciones de la población. “Aún con una situación de crisis sanitaria, económica, la gente no ha perdido la fe, las esperanzas. En la última encuesta que hicimos se le preguntó a la gente: ¿cómo ve el futuro? Dice ‘vamos a salir adelante’, ¿cómo está ahora? Mal, pero ¿cómo piensa que vamos a estar después? Mejor, ese es México, es la grandeza de México”, relató.

AMLO publicará su libro a finales de agosto; “ya lo entregué a la editorial”

El jefe del Ejecutivo federal señaló que ya entregó su nuevo libro a la editorial, y espera que sea publicado a finales del próximo mes. Del mismo modo, anunció que éste incluirá un poema de Rubén Darío, llamado Calumnia. “(…) Poema de Calumnias, de Darío, que pongo en mi nuevo libro y que ya entregué a la editorial y va a salir a finales del próximo mes”, comentó.

AMLO descarta quitar precios máximos al gas LP ante protestas

El Presidente rechazó que se eliminen los precios máximos en la venta del gas LP, ya que se trata de una medida para ayudar a la población, y las protestas de los distribuidores no harán que se retiren los límites. “Se establecieron precios máximos que se van a revisar semanalmente. No todos, sino algunos responden con estas protestas. Queriendo apostar a que van a doblegar al Estado, pues no. Ya pasamos la experiencia del huachicol y nos ahorramos. No vamos a ser rehenes de quienes buscan provecho personal”, declaró.

