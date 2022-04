El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Abasto de medicinas está garantizado para primer trimestre del año: Ssa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que el abasto de medicamentos estará garantizado para todo el país durante los primeros tres meses del 2022, ya que los contratos y acuerdos que ha hecho el gobierno de México promoverán su distribución en todo el territorio.

El sábado inicia vacunación de refuerzo anticovid a personal educativo: Ssa

Con dosis de Moderna, la Secretaría de Salud iniciará la vacunación de refuerzo contra el covid-19 a maestros y demás personal educativo del país el próximo sábado, según dio a conocer el titular de la dependencia. Alcocer Varela detalló que se espera inmunizar a 2.7 millones de personas mediante dos embarques.

López-Gatell se ausenta de conferencia matutina; “se siente un poco mal”: AMLO

López Obrador informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no participaría en la conferencia mañanera de hoy debido a que se ha sentido mal de catarro y tos, sin embargo, negó que el funcionario esté contagiado de Covid.

“Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien, lo deseamos porque es un servidor público de primer orden, que nos ha ayudado muchísimo, entonces, no es nada grave, es una gripa. (…) Ya después se va a saber lo que tiene, pero para que no haya especulaciones”, comentó