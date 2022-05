Abejas de Acteal se suma a Consulta Nacional

Desmienten acusaciones difundidas en contra del párroco de Simojovel.

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Más de 100 integrantes de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, recordaron con una ceremonia religiosa, en el centro de la comunidad de Acteal municipio de San Pedro Chenalhó, la mañana del jueves a sus muertos del 22 de diciembre de 1997, en donde fueron asesinados 45 indígenas y 4 bebés no nacidos, por presuntos paramilitares y priístas de este municipio, en donde anunciaron que se sumarán a la consulta nacional del 1 de agosto.

Durante la ceremonia religiosa exigieron al gobierno federal el castigo de los verdaderos responsables del crimen de lesa humanidad, ya que actualmente los verdaderos asesinos siguen libres en las calles del país y en el extranjero.

“El actual gobierno federal de la cuarta transformación, sabe perfectamente quienes son los responsables del crimen de 45 indígenas y 4 bebés no nacidos, pero no quiere hacer justicia, por ejemplo, el gobierno mexicano actual sabe perfectamente de la situación específica que se vive en Pantelhó desde hace mucho, y no había hecho nada para resolverla”, expresaron.

Agregaron que como integrantes de las Abejas de Acteal, desmienten las infamias que se han difundido sobre el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, culpándolo de la violencia que se vive en esa zona diciendo que él la está provocando.

«No es la primera vez que los grupos de poder y los grupos criminales lo atacan, nosotros hemos visto con nuestros ojos y oídos cómo el sacerdote Marcelo se ha dedicado a defender al pueblo, al contrario, está denunciando la verdad, exigimos que se le respete en el trabajo incansable que hace para la defensa de los derechos humanos en los Altos de Chiapas, le recordamos al gobierno que cualquier daño a su seguridad física y psicológica es responsabilidad del estado mexicano”, denunciaron.

Afirmaron que los integrantes de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, se sumarán a la Consulta Popular del próximo 1 de agosto que se está organizando para preguntarle a los mexicanos “si se debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano”, respondiendo que “SÍ”.

“Con una carta de nuestra organización, junto con otras organizaciones que nos coordinamos en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) haremos llegar firmadas y selladas a los organizadores de la Consulta, exigiendo que de una vez por todas se castigue a los responsables de la Masacre de Acteal y otros crímenes de lesa humanidad de los que los gobiernos han sido responsables en el país, desde 1970 y hasta el gobierno actual», aseveraron.

Finalmente, externaron que se unirán a los zapatistas, a las Redes en Resistencia y Rebeldía, con Organizaciones No Gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos, con colectivos de víctimas de la violencia y familiares de desaparecidos para participar en esta nueva iniciativa nacional para abrir un frente de lucha por la vida en el país”.