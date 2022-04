Adicción a las redes sociales y a la pornografía

¿Sabías que 75% adolescentes varones y 58% de adolescentes mujeres han visto pornografía antes de los 17 años?

¿Cuánto tiempo pasamos en nuestro celular o en la computadora? Seguramente nuestros hijos pasan el doble de tiempo y sinceramente, no sabemos ni en qué tanto andan navegando y muchas veces no los supervisamos.

¿Cómo saber si nuestros hijos están siendo adictos a la pornografía?

Pero para que se pongan las pilas, se calcula que 75% adolescentes varones y 58% de adolescentes mujeres han visto pornografía a los 17 años. Uno de cada cuatro, la han visto a los 12 o más chicos. ¿Se imaginan el riesgo que corren? Para hablar de esto traemos a Vidal Schmill.

1. ¿Realmente es una adicción o es una exageración de las madres y padres?

2. Las cosas han cambiado drásticamente desde que tú eras niña o adolescente. El factor que ha transformado todo es: Internet de alta velocidad.

3. El uso de celulares o móviles cambia la vida de quien los utiliza. Cambia la forma de pasar el tiempo libre, sus relaciones (hasta con sus padres), cambia sus amistades y cómo se expresan las emociones (ya no ríe con sus amigos, ahora LOL a solas) Nadie parece interesado en platicar.

Recuerda un momento durante el mesa pasado en el que no hayas tomado tu teléfono cuando estás aburrido(a), a solas o cuando tuviste algún sentimiento desagradable.

4. Recuerda la cobija, chupón o juguete “pacificador” que utilizabas de pequeño(a) o el que usaba tu hijo o hija. Los celulares ¿no serán objetos pacificadores de los adultos?

5. La tecnología no es buena o mala en sí misma, se trata de cómo eliges usarla.

6. La forma en que nuestros niños y adolescentes están teniendo ideas sobre el sexo han cambiado significativamente y los adultos debemos poner atención al respecto.

Necesitamos hablar acerca de la pornografía en línea.

¿Qué es la pornografía? Es mostrar contenido sexual explícito con el propósito o intención de producir excitación sexual. En ella, el sexo y los cuerpos son mercantilizados (convertidos en productos a la venta) con el propósito de obtener beneficios económicos.

7. Playboy (1972) tenía 7 millones de suscriptores anuales, Pornhub 92 millones de vistas al día, u otros sitios son totalmente explícitos.

75% adolescentes varones y 58% de adolescentes mujeres han visto pornografía a los 17 años. Uno de cada cuatro, la han visto a los 12 o más chicos.

La edad promedio de exposición a la pornografía son los 11 años (Weiss, 2015)

70% de nuestros hijos ven pornografía por accidente [sin que ellos la busquen, la pornografía los encontró a ellos].

8. ¿Qué clase de ideas están obteniendo nuestros hijos e hijas sobre el sexo?

Entre el 40 y el 88% del porno es agresivo, 94% de esa agresión es contra las mujeres y 95% de las veces las mujeres responden a esta violencia de manera neutra o ”placenteramente” en estos videos porno. [Ej.; una mujer amordazada que es insultada mientras ella expresa que le gusta lo que le hacen]

70% de los adolescentes que ven pornografía han visto relaciones no consensuadas

80% han escuchado insultos hacia ellas en estos videos y 90% han visto que los hombres dominan y controlan violentamente a otra persona.

La lección que están aprendiendo es que el Sexo es doloroso y degradante

Revisa: Guía para padres: enséñale a tus hijos el uso seguro de internet?

9. Los adolescentes que han estado expuestos y consumiendo pornografía tempranamente son mucho más propensos a tener sexo en edades tempranas, a tener sexo oral, sexo grupal y tener conductas sexuales riesgosas, ver a las mujeres como objetos sexuales y a experimentar problemas en relaciones íntimas con parejas. (Owens 2015)

10. La pornografía es tan adictiva como cualquier droga y el cerebro infantil, el cual no se ha desarrollado totalmente, no es capaz de enfrentar el contenido violento y destructivo disponible 24/7. La industria adulta de la pornografía tiene como objetivo a los niños y adolescentes.

11. La curiosidad sobre el sexo es saludable, el uso de la pornografía no.

12. Algunas substancias y conductas dañinas son estimulantes para los circuitos de recompensa y centros de placer del cerebro.

13. Actualmente muchos jóvenes prefieren sexo pornográfico que sexo real. Es gratis, fácil, sin complicaciones ni involucramiento emocional, sin romance, sin amor, sin besos, sin tocamientos, y SIN ANSIEDAD POR EL DESEMPEÑO.

14. 30% de los jóvenes de 18 a 25 años tienen problemas de Disfunción eréctil

En 1948, el reporte Kinsey indicaba que los varones de 19 o menos años presentaban el 1% de los problemas sexuales y de 45 años el 3% de las disfunciones eréctiles.

30% Disfunción eréctil

24% problemas para alcanzar el orgasmo

10% bajo deseo sexual

En Japón 36% de jóvenes entre 16 y 19 no tienen interés en el sexo (2011, el doble que en 2008) y 40% de los casados no han tenido actividad sexual en el mes pasado.

En Francia 20% de los jóvenes no están interesados en el sexo.

En Italia se han duplicado las alteraciones del deseo sexual en sólo 8 años: 7,2% en 2004/5 a 14,5% 2012/13

También: Porno en dibujos animados: una triste realidad que a los papás se nos olvida

15. Actualmente 25% más hombres viven permanentemente en casa de sus padres que mujeres de edad equivalente. El “nido vacío” está desapareciendo y ellos no se marchan, permanecen en sus habitaciones. Muchos no ayudan con tareas domésticas ni con el pago de los gastos de la casa. Se sienten con derecho a no hacer nada.

Atrapados en un presente hedonista, lo único que les interesa es obtener placer y evitar el dolor.

No planifican, no saben cómo lidiar con los imprevistos, nunca establecen un plan de acción.

16. 71% de la población padece de sobrepeso, y ya ha traspasado los rangos de edad: tres de cada 10 niños tiene exceso de peso.

México es el país con el mayor número de personas con obesidad en el mundo, con lo que desbancó a Estados Unidos, reporta la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La obesidad reduce niveles de testosterona, incrementa la probabilidad de diabetes tipo II y reduce la libido o impulso sexual.

Niños adictos a los videojuegos, son población en riesgo debido a que duermen menos, se alimentan peor y al estar inactivos sentados, no queman calorías. No les interesa ninguna actividad física y se convierten en inactivos e ineptos físicamente

17. Si nuestro hijo o hija es adicto a la pornografía o a internet (redes, videojuegos):

• Reconoce la adicción.

• Ofrece apoyo y amor incondicional.

• Explora opciones de tratamiento

• No lo hagas sentir culpable

• Intenten conductas alternativas saludables

• Alfabetización mediática (que sepa interpretar mensajes publicitarios)

• Crea guías y normas familiares para el uso de dispositivos digitales

• Estimula lo: Social – Intelectual – Espiritual – Emocional – Físico.

• Hablen sobre lo opuesto a la pornografía: intimidad sexual saludable

• Monitorea y filtra los contenido

• Fomenta el auto-monitoreos: La habilidad para identificar las propias conductas y tendencias y sus gatillos disparadores para poder actuar preventivamente y evitarlas

Con información de: Bb Mundo