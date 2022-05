El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

AMLO celebra alza en número de dosis de vacunas anticovid que arribarán a México

Celebró alza en el número de dosis de vacunas contra covid-19 que arribarán a México, y afirmó que por primera vez, desde que se empezaron a recibir las vacunas de Pfizer, se va a llegar a 2 millones de dosis en tres días.

Vacunación de adultos mayores no se ha cerrado, dice López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseveró que la vacunación de adultos mayores no se ha cerrado, por lo que dijo que «siguen siendo bienvenidos». Y detalló que hasta el momento se tiene registro de 2 millones 300 mil personas de 50 a 59 años para recibir la vacuna.

AMLO considera excesiva y antidemocrática la decisión del TEPJF sobre Félix Salgado

El mandatario consideró excesiva y antidemocrática la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cancelar registros como candidatos a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

«Se me hace excesivo, pero además antidemocráticos, por eso hablo de que fue un golpe a la democracia».

AMLO acusa que magistrados y consejeros «conspiran contra la democracia»

Acusó que magistrados del Tribunal Electoral y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) «conspiran contra la democracia», tras el retiro de candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

«Conspiran contra la democracia, pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad, nada de confrontación, no caer en la trampa de la provocación».

AMLO pide a ciudadanos de Guerrero y Michoacán «que no se exalten»

Pidió a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán que «no se exalten» ante el retiro de candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, «no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante».

Vamos a pedir perdón al pueblo maya en QRoo el lunes: AMLO

Adelantó que viajará a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para llevar q cabo un acto de perdón al pueblo maya, «el lunes vamos a pedir perdón al pueblo maya; y estoy haciendo un texto sobre este tema».

No protegemos a delincuentes: AMLO sobre caso de diputado acusado de abuso sexual

Dijo que su gobierno no protege a delincuentes, sobre el caso de Saúl Huerta, diputado acusado de abuso sexual contra menores, «nosotros no protegemos a delincuentes, el Presidente de México no establece relaciones de complicidad con nadie».

AMLO critica a INAI por decisión de impugnar padrón de telefonía móvil

El Presidente criticó al INAI por la decisión de impugnar padrón de usuarios de telefonía móvil, «es un órgano autónomo que fue creado para defender a grandes empresas».

