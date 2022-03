El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

AMLO anuncia creación de una carrera para técnicos en deporte

Anunció la creación de una carrera en nivel medio superior para la formación de técnicos en deporte y adelantó que se construirán escuelas de atletismo, box y beisbol.

Jóvenes de nueva carrera tendrán seguro de vida, beca y opción de una plaza: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que los jóvenes que cursen las carreras técnicas tendrán un seguro de vida, una beca, residencia y, al concluir, la opción de una plaza en el subsistema de educación media superior.

AMLO: estamos abiertos a que vengan observadores a las elecciones

El mandatario reiteró que su gobierno está abierto a que vengan observadores a las elecciones, pero aclaró que no va a permitir intromisión a la soberanía.

«Nosotros estamos abiertos a que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA, en la ONU y en todos lados, que no vamos a permitir ninguna actitud injerencista, entonces no hay nada que temer, vamos a estar pendientes».

INE tiene como propósito impedir que haya democracia, acusa AMLO

Acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene como propósito impedir que haya democracia, «el INE, aunque parezca increíble, tiene como propósito impedir la democracia no para garantizar que las elecciones sean limpias y libres, El tribunal lo mismo, para mantener el régimen de corrupción necesitaban que se mantuviese el sistema de imposición».

AMLO muestra oficio de EU donde solicitó información sobre García Cabeza de Vaca

López Obrador dijo que dará a conocer el oficio de la embajada de Estados Unidos en el que solicitó información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presunto lavado de dinero.

«Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que esta tratando la fiscalía general que es independiente, autónoma, yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina; también, como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera».