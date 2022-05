El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

Defensa de Israel Vallarta no ha aceptado estrategia de Segob para liberarlo

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los defensores de Israel Vallarta, quien fue detenido en el 2005 por presuntamente participar en el caso Florence Cassez, no han aceptado las propuestas del gobierno para lograr su libertad. “Se le han propuesto alternativas que pudieran valer en el proceso judicial. El señor Vallarta no han aceptado estrategias por la Segob: promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Si se le aplicara, es muy probable que sea absuelto, sin embargo, continua una causa penal pendiente”, añadió.

Hay 94 mil 547 personas presas que no han recibido sentencia: Segob

Sánchez Cordero criticó que 94 mil 547 personas privadas de su libertad no tengan una sentencia; “no es posible”, apuntó. De estos, 82 mil 189 son del fuero común y 12 mi 358 del federal. “No es posible que se tenga un dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos población sin ninguna sentencia definitiva. En muchas ocasiones son los abogados que interponen recursos que están en su alcance, esto obviamente dilata la resolución”, dijo.

AMLO anuncia decreto para liberar a presos de más de 75 años

El decreto presidencial señala que, podrán acceder a la excarcelación todas las personas mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, que lleven una década sin sentencia, que sean mayores de 65 años y padezcan una enfermedad degenerativa; o que hayan sido víctimas de tortura. “Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaria de Gobernación la semana próxima. Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia y que no sólo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría”, resaltó.

Con la 4T, Segob ya no es la secretaría de represión y el autoritarismo: AMLO

López Obrador sostuvo que la Secretaría de Gobernación busca la protección de los derechos humanos y la justicia, y no promueve la represión. Sostuvo que desde hace décadas, la dependencia había tenido un rol de castigo, represión y control, pues era “la Secretaría de la guerra sucia”. “Con la 4T, la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, una nueva función, ya no es la Secretaría de la represión y el autoritarismo, es la secretaría para la protección de los derechos humanos y de la justicia, eso es muy importante”, declaró.

AMLO celebra que FMI haya elevado expectativa de crecimiento para México

El martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus perspectivas de crecimiento económico para México, por lo que estima que en 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 6.3 por ciento, por arriba del cinco por ciento estimado en abril pasado; por lo que el Presidente resaltó la noticia. “Ayer el FMI dio a conocer de que aumenta su pronóstico de crecimiento para México. (…) Es importante el dato porque es el Fondo, no creo que no esté en ningún periódico. Es normal que haya estos cuestionamientos, es parte de la democracia, de la libertad”, apuntó.

SFP se hará cargo de compras consolidadas en el gobierno

El mandatario otorgó nuevas asignaciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre las que se encuentra la administración de las compras consolidadas del gobierno y la fiscalización de las secretarías y organismos federales; para evitar la corrupción en el gobierno. “Van a hacerse cargo de las compras consolidadas de todo el gobierno, todo lo que tenga que ver con adquisiciones. La otra área va a ser de fiscalización, un equipo de auditores para que en el caso de que haya indicios de malos manejos en una secretaría, este equipo lleva a cabo auditorías”, apuntó.

No me importa que estén pensando en no regresar a clases, es indispensable: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal insistió en la importancia de volver a las clases presenciales, a pesar de las negativas al regreso a las aulas. A la vez, hizo un llamado a las maestras, maestros y al Sindicato para que ayuden contrarrestar el atraso causado por la pandemia de covid-19. “Es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, estudiantes, padres de familia, todos, de la educación y del desarrollo del país”, dijo.

Con información de Milenio