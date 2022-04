El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO anuncia que se hará una prueba de covid-19; “amanecí ronco”, dice

Aunque señaló que lo más probables es que se trate de una gripe, el mandatario señaló que se realizará una prueba de covid-19 luego de que esta mañana “amaneciera ronco”.

Aeroméxico canceló 260 vuelos por contagios de covid: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dio a conocer que durante los últimos días Aeroméxico canceló 260 vuelos, mientras que el resto salió hasta seis horas antes; sin embargo, afirmó que las operaciones ya se regularizaron. Advirtió que no hay una cultura de la demanda entre los consumidores, pues no recibieron tantas quejas.

AMLO dice que planea hacer una gira por países de Centroamérica este año

Al celebrar el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales de Honduras, López Obrador anunció que tiene prevista una gira por Centroamérica este año. Recordó que durante su mandato ha salido tres veces al extranjero y todas han sido hacia Estados Unidos, por lo que este año buscará visitará a los países al sur de México.

Sería una imprudencia no ir a toma de protesta de Daniel Ortega: AMLO

Pese al debate generado por la asistencia de México a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, el jefe del Ejecutivo mexicano insistió en que no enviar un representante de su gobierno sería una imprudencia, por lo que “vamos a ver si da tiempo de que llegue”.

“Todavía no se decide, ah, es hoy, no sabía. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. Sí (sería una imprudencia), porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos e independencia, no es el gobierno”, acató.