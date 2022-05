El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Federación está “al día” en entrega de recursos a estados y municipios: AMLO

El mandatario aseguró que el gobierno federal ha entregado todos los fondos que le corresponden a los estados y municipios, según las reformas aprobadas en 2007 y 2013. Sin embargo, sostuvo que las participaciones para 2022 aumentarán.

“Lo hacemos manera puntual, no se le retrasa el pago a los estados y a los municipios, estamos al día durante todo este tiempo no hemos dejado de entregar lo que por ley les corresponde. (…) Van a aumentar las participaciones, siempre han estado aumentando, año con año, de acuerdo con el presupuesto para el 2022”, apuntó.

Estados y municipios recibirán casi 100 mil mdp adicionales en 2022: Hacienda

La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez, destacó que las participaciones federales para los estados y municipios representan casi la mitas de los recursos, pues para el próximo año se destinará un billón 19 mil millones de pesos, lo que equivale casi 100 mil millones más, o un crecimiento real de 6.7 por ciento.

AMLO blindará obras prioritarias de su gobierno contra privatización

Para evitar que futuros gobiernos privaticen las obras prioritarias de su sexenio, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, López Obrador dijo que blindará los proyectos, haciéndolos parte de una empresa que será manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

AMLO pedirá combatir corrupción y desigualdad en intervención en ONU

En su participación en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el jefe del Ejecutivo federal pedirá combatir la corrupción y la desigualdad en el mundo. Señaló que debido a la corrupción es que existen mayores males, como la pobreza, la migración, la violencia y hasta la destrucción del planeta.

AMLO prevé que remesas alcancen los 50 mil mdd este año

El Presidente señaló que si se continúa con la tendencia actual, las remeses que envían los mexicanos en el extranjero llegarán a los 50 mil millones de dólares al término este año. Por ello, señaló que durante su visita a Nueva York la próxima semana aprovechará para enviar un saludo fraterno a los connacionales.

AMLO pide tener confianza en FGR luego tras juicio de Lozoya

Luego de que un juez dictara prisión preventiva al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, el mandatario pidió tener confianza en la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero; “veo bien lo que hace el Poder Judicial”, dijo.

“Hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo”, insistió.