El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO comparte sus deseos de Año Nuevo

El Presidente reveló sus tres deseos para el siguiente año, entre ellos, pidió que termine la pandemia de coronavirus, que continúe la fortaleza cultural de México y que haya menos pobres en 2022.

«Ayer me preguntaban sobre deseos del año próximo. Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia. (…) Mi segundo deseo que continúe la fortaleza cultural de México, que es la que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México. Que no olvidemos de dónde venimos, eso nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen»