AMLO confía en Alfonso Durazo para combatir inseguridad en Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de este fin de semana por el estado de Sonora, con la finalidad revisar asuntos de seguridad y aduanales, además de impulsar el Plan de Justicia para Cananea, declaró que se siente respaldado y bien representado con el gobernador de ese estado, Alfonso Durazo Montaño.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, desde Hermosillo, Sonora, el mandatario federal expresó que está trabajando con Durazo por la seguridad del estado y añadió que se siente bien representado y bien protegido, “porque nos aligera la carga”.

Por su parte, el gobernador Durazo al dar un reporte en materia de seguridad dijo que ha centrado sus esfuerzos en certificar a los policías municipales y estatales y agregó que el 76% de los policías municipales ya tienen certificación.

No obstante, reconoció que tiene un déficit policiaco en el estado y también aceptó que, en los primeros 150 días que lleva su gobierno hubo un incremento en la violencia en su estado.

El también ex secretario de Seguridad reconoció “que ha sido todo un reto cumplir las órdenes de aprehensión en Sonora”, pero subrayó que se han duplicado gracias al apoyo de las fuerzas militares.

Destacó que en el municipio de Cajeme, los homicidios dolosos han disminuido un 14% y aseguró que el 96% de los homicidios en Cajeme están vinculados a actividades de narcomenudeo.

AMLO defiende nombramiento de Claudia Pavlovich: “Conté con el apoyo de la gobernadora”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que propuso a la priista Claudia Pavlovich Arellano, ex gobernadora de Sonora, como cónsul de México en Barcelona, España, porque trabajaron de manera coordinada sin diferencias.

Manifestó que aunque hay denuncias públicas contra la exmandataria, ningún caso se ha turnado a un juez, al tiempo que pidió que no haya linchamientos públicos ni políticos.

“Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, visitando al pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos una diferencia, y por eso tomé esa decisión, entiendo que hay quienes no comparten este punto de vista porque también así es la democracia”, señaló en las instalaciones de la Base Aérea Militar 18 en Hermosillo, Sonora.

Indicó que el Senado habrá oportunidad de que se debata el caso cuando se discuta el nombramiento.

“Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial, entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie, sólo por denuncias públicas”, afirmó.