El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO celebra acuerdo para reabrir frontera con EU para viajes no esenciales

Ante el anuncio de la reapertura de la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales, el mandatario celebró el acuerdo y aseguró que se trata de el resultado de las gestiones de ambos gobiernos, así como el alto avance en la vacunación contra covid-19.

EU va a determinar fecha exacta para reapertura de frontera: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que el gobierno Estados Unidos será el que determine la fecha exacta en que se reabra la frontera en común, pero adelantó que “se admitirá a personas con vacunas anticovid aprobadas por la OMS”.

Ya está vacunada contra covid población de municipios fronterizos: SSPC

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que la población de todos los municipios fronterizos con Estados Unido ya han sido vacunados contra el covid-19, lo que ha facilitado la reapertura de los cruces

Ayer se vacunó contra covid-19 a más de un millón de personas: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal celebró que ayer “fue un buen día”, ya que se vacunó contar el covid-19 a más de un millón de personas en México. Destacó que el plan para inmunizar a toda la población sigue avanzando, gracias al apoyo de todas las personas que participan en las brigadas y que, de una u otra forma, han ayudado a complementar la estrategia.

AMLO descarta que reforma eléctrica vaya en contra del T-MEC

López Obrador rechazó que la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión vaya en contra del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues éste “no impide que se evite la corrupción en México”. Señaló que no hay nada en el acuerdo que tenga que ver con el proteger a empresas para abusar de los consumidores.

“La reforma eléctrica no contraviene el Tratado, es para que México tenga todavía más ventajas competitivas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz. Esto no es nuevo, no es que apenas empiece el proceso de privatización”, explicó.