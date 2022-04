AMLO destaca aumento de la recaudación en lo que va del año

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO asegura que existen “mafias” que dominan las universidades públicas

Imponiendo a directivos y manejando el presupuesto “a sus anchas”, existen mafias en las universidades del país, acusó el mandatario, por lo que hizo un llamado a los alumnos y a los investigadores para pedir una reforma en el uso de los recursos. “Pienso que tiene que ser algo que salga de la misma comunidad, de los universitarios, tiene que haber un movimiento por la reforma, la renovación del manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismo universitarios”, dijo.

AMLO urge a universidades públicas a regresar a clases presenciales

El jefe del Ejecutivo federal cuestionó los motivos por los que las universidades públicas no han regresado a clases presenciales y pidió no demorarse, ya que puede representar un retraso en la educación. Además, recordó que ya se vacunó a los maestros contra el covid-19 e insistió en que está comprobado que no hay riesgos mayores para los alumnos.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases?, ¿por qué muchas no regresan a clases? ¿Por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero en su casa y no corre ningún riesgo, ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa retraso”, insistió.

AMLO anuncia que viajará a Baja California para hacer reconocimiento a Jaime Bonilla

Con el fin de expresar su apoyo a la nueva mandataria estatal electa en Baja California, así como al gobernador saliente, Jaime Bonilla, López Obrador llevará su gira al norte del país. Rechazó que haya confrontación con el nuevo gobierno

“Voy a estar dentro de 10 días de este fin de semana la próximo, voy a estar en San Quintín, en Ensenada, en Mexicali en Tecate y en Tijuana. Voy a inaugurar obras (…) y también para hacerle un reconocimiento al gobernador Bonilla, que ya deja la gubernatura y expresar nuestro apoyo a la nueva gobernadora”, declaró.

AMLO destaca aumento de la recaudación en lo que va del año

El mandatario sostuvo que se encuentra muy pendiente de la recaudación, puesto que gracias a ésta se logra “pagar toda la nómina y aguinaldos”. Por ello, destacó que hubo un aumento en el periodo actual, comparado con el del año pasado, además de que la distribución sea más justa y de acuerdo con los ingresos de la población.

“Estoy muy pendiente que no se caiga la recaudación, para que así el presupuesto rinda y nos alcance. Yo veo diario cuanto ingresa a la caja, cómo estamos, porque de eso depende, y ojalá también y esto lo vayan internalizando quienes antes sacaban provecho del presupuesto, porque se beneficiaban minorías”, comentó.

Jueces serán quienes decidan sobre inhabilitación de Luis Videgaray: AMLO

López Obrador dijo que los jueces serán quienes decidan sobre la inhabilitación de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Luego de que el ex funcionario lograra detener la inhabilitación de 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), por acreditarse falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales durante el tiempo que desempeñó el cargo.

“La SFP tomó una decisión, pero el Poder Judicial actúa, interviene, desde luego si el presunto responsable lo solicita. (…) En el caso del ex secretario de Hacienda van a continuar estos procedimientos y van a ser los jueces los que van a decidir”, resaltó.

Se negarán concesiones para explotación de litio si no se aprueba reforma: AMLO

Incluso si la reforma eléctrica no fuese aprobada, el gobierno federal negara cualquier concesión que se presente para la explotación del litio en México, advirtió el Presidente, pues se deben de proteger los recursos naturales de la nación. Aclaró que no teme llegar a tribunales para evitar que empresas extranjeras hagan uso de los recursos que le pertenecen al país.

?“Adelanto de que, si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación, y tenemos facultades para hacerlo”, puntualizó.

Con información de Milenio