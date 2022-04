AMLO dice que combate a la corrupción es el máximo logro de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia La Mañanera desde Palacio Nacional y presentó el Pulso de la Salud sobre la pandemia de covid-19.

México lleva seis semanas a la baja en contagios de covid: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que en México ya suman seis semanas a la baja en contagios de covid-19, «hoy tenemos una intensidad epidémica menor a la que tuvimos cuando se logró la máxima reducción que tuvimos el 30 de septiembre y continuamos a la baja».

Más de 7 millones de personas han recibido vacuna anticovid

El funcionario indicó que desde el 23 de diciembre se ha vacunado a 7 millones 150 mil 091 personas en el país, mientras que ayer se aplicaron 240 mil 429 dosis a adultos mayores.

Hubo una reacción errónea: Sedena sobre militares retenidos en Chipas

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dijo que hubo una «reacción errónea» por parte de los militares del retén del Ejército en el municipio de Mazapa de Madero, Chiapas, en donde murió un hombre originario de Guatemala y quienes fueron retenidos por pobladores.

«No hubo ninguna agresión con arma de fuego».

AMLO desconoce si El Salvador tiene datos adicionales sobre asesinato en Tulum

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que López Obrador desconoce si el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene información adicional sobre el asesinato de Victoria Esperanza Salazar en Tulum, Quintana Roo, luego de que el mandatario salvadoreño indicó que hay más agresores.

«Hemos estado informando hasta el gobierno del Salvador de los avances de la fiscalía; ayer la fiscalía dio a conocer su reporte y eso es lo que sabemos, hasta ahora no tenemos información adicional».

Solo asistirá gabinete al primer informe de 2021 de AMLO

El Presidente dio a conocer que durante su primer informe de 2021 solo estará presente su gabinete debido a la pandemia de covid-19, «vamos a informarle al pueblo, como lo hacemos cada tres meses y vamos a dar a conocer lo que está sucediendo y cómo vamos en general para que la gente tenga elementos y pueda formarse un criterio de lo que es nuestro gobierno».

AMLO dice que combate a la corrupción es el máximo logro de su gobierno

El mandatario afirmó que el combate a la corrupción es el máximo logro de su administración, previo a su primer informe de 2021 de hoy.

«Te lo puedo responder en lo que tardo parado en un solo pie: combatir la corrupción».

Hay dos denuncias contra Romero Deschamps por 309 mdp, dice AMLO

El Presidente comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que existen dos denuncias ante la fiscalía contra Carlos Romero Deschamps por depósitos de 309 millones de pesos.

«Es la fiscalía la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es producto de ilícitos; no podemos condenar a nadie sin prueba».

Se les ha entregado su presupuesto: AMLO sobre falta de pagos a maestros de UNAM

López Obrador comentó que se entregó a tiempo su presupuesto a las universidades públicas, ante la falta de pagos a docentes de la UNAM, «no tengo información, pero yo creo que lo van a atender si es que hay adeudos a maestros porque se les autorizó su presupuesto y no se les ha dejado de entregar, me refiero a las universidades, no solo a la UNAM».

