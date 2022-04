El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en La Mañanera que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas contra covid-19 a las diferentes entidades del país, «un llamado a toda la población para que no se deje manipular”. Y lamentó la muerte de una mujer después de aplicarse la dosis de Sinovac en Hidalgo.

«Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo que falleció después de que se le aplicó la vacuna y de inmediato se relacionó el tema de la vacuna, ya se están haciendo estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el fallecimiento».

Afirmó que «hay muy buenas noticias» sobre la vacunación anticovid en México porque seguirán llegando dosis, «no quiero decir nada porque hay imprevistos también, pero decirle a la gente que vamos a estar en promedio vacunando de 200 a 300 mil personas diarias».

AMLO pedirá que se revise actuación de jueces que frenaron reforma eléctrica

El mandatario indicó que pedirá que se revise la actuación de jueces que frenaron aplicación de ley de la industria eléctrica, «apenas se está publicando y ahí va el amparo, el primero, nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo de que el Poder Judicial estuviese al servicio de particulares».

«No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas, lo que más daña y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos».

AMLO dice que considera seguir aumentando salario mínimo y pensiones

Expresó que considera seguir aumentando el salario mínimo y las pensiones a través de una ley, «estoy pensando que se siga aumentando el salario mínimo porque es mucho el rezago y al mismo tiempo se resuelva mediante un acuerdo, una ley, un incremento a las pensiones, nada más que lo vamos a hacer poco a poco».

AMLO celebra que Brasil haya anulado condenas contra Lula da Silva

El Presidente celebró que autoridades de Brasil hayan anulado condenas contra ex presidente Lula da Silva por caso Lava Jato, «enfrentó toda una campaña en su contra y en contra del movimiento que representaba, entonces sí celebro eso que las autoridades de ese país hayan exonerado y limpiado de culpa al ex presidente Lula y le deseo a él y a todos los dirigentes sociales del mundo que salgan adelante, que no dejen de luchar».

Con información de Milenio