El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO dice que sus adversarios “están muy deseosos de que haya tragedia”

El mandatario aseguró que sus opositores están esperando que a su gobierno le vaya mal y que haya a una tragedia. Esto después de que cinco personas resultaran heridas tras un enfrentamiento en las obras de la refinería de Dos Bocas.

“Están muy enojados. Ayer con el enfrentamiento en Dos Bocas, hablaban de un muerto. Están muy deseosos de que haya tragedia, nos vaya mal. Es tiempo de zopilotes, hasta el presidente Calderón. Por eso, en septiembre de 2024 no me vuelven a dar ni el pelo”, dijo.

AMLO descarta uso de bitcoin como moneda de curso legal

López Obrador hizo un llamado a“mantener ortodoxia” en el manejo de las finanzas en México, a la vez que descartó implementar el bitcoin como moneda de curso legal en el país. Resaltó que su gobierno no ha tenido problemas en la recaudación, lo que le da tranquilidad para poder financiar el desarrollo de la nación.

“No, vamos nosotros a cambiar en ese aspecto. Pensamos que tenemos que mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero, cuidar que esté bien el ingreso,que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios, que todos contribuyamos y con eso es suficiente”, declaró.

AMLO asegura que ya se recuperaron todos los empleos que se perdieron por pandemia

A pesar de la crisis económica, ya se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia de covid-19, dio a conocer el Presidente, “incluso, ya tenemos más”, apuntó. Informó que hasta el 12 de octubre se habían registrado 20 millones 642 mil trabajadores en el seguro Social.

AMLO pide a trabajadores que derefinería de Dos Bocas no dejarse manipular

El jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a los trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas a no dejarse manipular por los dirigentes sindicales, pues aseguró que se les está pagando lo justo y cuentan con prestaciones. Además, descartó que haya “mano negra” en busca de frenar la obra,

“Espero que lo de dos bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden, y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar. (..) No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México, aunque no les gusta mucho”, resaltó.